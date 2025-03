Eccellenza. Un gol di Pisaneschi condanna il Certaldo

Sestese 1 Certaldo 0

SESTESE: Giuntini, Matteo, Cucinotta, Pisaneschi, Biondi, Cirillo, Piccini, Safina, Berti, Ciotola, Manganiello. A disp.: Tognoni De Pugi, Pisaniello, Casati, Dianda, Mernacaj, Patrignani, Sarr, Robi, Ermini. All. Polloni.

CERTALDO: Gasparri, Lastrucci, Di Benedetto (80’ Lo Guzzo), Bettoni (30’ Ciappi), Borboryo, Signorini (60’ Innocenti), Pagliai (50’ Grillo), Zefi, Corsi S., Cenni (75’ Iasparrone), Pieracci. All. Corsi M.

Arbitro: Fantoni di Pistoia.

Rete: 6’ Pisaneschi.

SESTO – Una rete in avvio condanna il Certaldo sul campo della quotata Sestese, che con questi tre punti mette una seria ipoteca sui play-off. Al contrario i viola ora potranno salvarsi senza play-out solo chiudendo al quintultimo posto con almeno 10 punti di vantaggio sulla penultima (ora il distacco è di tre lunghezze). Il match si sblocca al 6’ sugli sviluppi di una punizione per la Sestese, la difesa del Certaldo respinge con la palla che si impenna, Gasparri esce male e Pisaneschi deposita in rete. Il Certaldo prova a fare la partita, ma i più pericolosi restano i padroni di casa con Ciotola e Berti. Nella ripresa gli ospiti chiedono invano un rigore e hanno un paio di occasioni con Samuele Corsi e Ciappi.