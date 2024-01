Eccellenza Un turno di squalifica per Scarf e Catola. Massese, che stangata. Otto giornate a Bennati

E’ arrivata la stangata del giudice sportivo per la Massese a seguito dell’ultima gara disputata dai bianconeri a Prato contro lo Zenith. A fare scalpore sono soprattutto le 8 giornate di squalifica comminate a Tommaso Bennati, espulso direttamente dalla panchina subito dopo il gol del 3-3 dei padroni di casa. Il giocatore è stato punito per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario e uscendo dal terreno di gioco ha offeso sia il direttore di gara che un suo assistente. Nel concitato finale, stavolta prima del contestatissimo pareggio dello Zenith Prato, avvenuto in pieno recupero, un cartellino rosso sempre dalla panchina era stato sventolato per proteste anche a Matteo Catola che, però, se l’è cavata con 1 solo turno di stop. Salterà una sola partita anche Michael Scarf, espulso lui sì dal campo, per doppia ammonizione rimediata in appena un quarto d’ora dal suo ingresso in campo. Oltre ai provvedimenti disciplinari a carico dei tre giocatori zebrati, la ’scure’ della giustizia sportiva si è abbattuta anche sulla società apuana sotto forma di una salata ammenda di 550 euro per getti di acqua e sputi verso la terna arbitrale a fine gara accompagnati da offese e minacce.

Se la mazzata era stata in parte messa in preventivo le otto settimane di stop di Bennati e la multa hanno lasciato sicuramente un po’ di sorpresa nell’ambiente massese e sanno un po’ di ulteriore danno dopo la beffa. La concentrazione è comunque già tutta proiettata dalla sfida di domenica, allo stadio Vitali, contro la Geotermica. Per questa gara aumentano le possibilità di rivedere in campo Leonardo Terigi. L’esperto difensore ha ripreso ad allenarsi coi compagni e potrebbe essere inserito nella lista dei convocati.

Gianluca Bondielli