Eccellenza, uno dei protagonisti del girone d’andata e capocannoniere del girone con 8 gol. Alessandroni tra Osimana e famiglia:: "È stato un orgoglio vincere la Coppa»

Il capocannoniere dell’Eccellenza non poteva non lasciare il segno anche nella finale di Coppa Italia contro la Maceratese. Ed ecco così la firma di Lorenzo Alessandroni (quarto gol stagionale in Coppa) nell’ultimo atto della rassegna tricolore. L’attaccante jesino (otto reti in campionato quest’anno, due in più di Sartori dell’Urbino) è stato protagonista indiretto nella prima rete con l’assist di testa all’indietro per il missile di Borgese dal limite dell’area e poi chiudendo i conti, con il terzo gol, segnato intorno alla mezz’ora della ripresa, di testa, a seguito di un calcio d’angolo. E mettendo in cassaforte la vittoria della Coppa per l’Osimana sul campo di Senigallia, perché quando arrivi in finale a quel punto "conta vincere e l’abbiamo fatto – attacca "Lollo", 30 anni il prossimo mese –. Sapevamo quanto era importante per la società e i tifosi. Sono saliti in settecento, forse di più pure, e sapevamo la responsabilità che avevamo sulle spalle. Era una finale secca e siamo stati bravissimi a portarla a casa". Con Alessandroni grande protagonista nella città dove è nato anche se è jesino di adozione. "Sono di queste parti e mi fa ancora più piacere e mi riempie di orgoglio". Una serata con il sorriso dopo giorni bui e di dolore per Alessandroni e la sua famiglia visto che è venuto a mancare il papà della fidanzata. "La dedica del gol e della vittoria della Coppa va a Piero che non c’è più. Una settimana molto complicata per il sottoscritto e la mia famiglia. Piero mi ha dato la forza per entrare in campo ed essere concentrato solamente sulla partita. Sicuramente lui avrebbe voluto essere qui, ma il destino ha voluto così e non posso che dedicare questa vittoria a lui".

Come sempre dopo aver gonfiato la rete è corso verso la tribuna disegnando con la mano un cuore rivolto ai familiari e in particolare alla fidanzata. E adesso dopo alcuni giorni di meritato riposo (la squadra dopo essersi allenata venerdì sera tornerà a sudare oggi) bisognerà pensare a conquistare punti in campionato per cercare di risalire una classifica che vede l’Osimana stazionare in zona playout (12esima con 18 punti) seppur in serie positiva da nove giornate, dove però sono arrivati troppi pareggi (sette) e solo due vittorie (in casa contro Jesina e Chiesanuova). La ripresa del campionato è fissata per domenica 7 gennaio, in casa, contro l’Urbania. La Coppa Italia tornerà invece con il primo turno della fase nazionale solo il 14 febbraio quando sarà in programma la partita di andata contro gli umbri dell’Atletico Bmg. Ritorno il 21 febbraio.

Michele Carletti