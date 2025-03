ECCELLENZA. Uno-due micidiale: il Fucecchio stende la Cuoiopelli. E Sciapi sale a quota 16 reti

Cuoiopelli

0

Fucecchio

2

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci, Tuzi, Hanxhari, Porcellini, Covino, Turini, Vannuzzi, Rocco, Ferraro, Campo. A disp.: Pannocchia F., Bocini, Archinucci, Tassi, Mancino, Pinna, Maglio, Mancini . All. D’Addario Francesco.

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci, Iommazzo, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Geniotal, Agostini, Rigirozzo, Sciapi. A disp.: Fiaschi, Nannetti, Fiorini, Arapi, Melani, Brotini, Shllaku, Paradiso, Compagnucci. All. Targetti Claudio.

Arbitro: Nafra del Valdarno.

Reti: 40’ Cenci, 42’ Sciapi.

SANTA CROCE SULL’ARNO – Un micidiale uno-due a fine primo tempo permette al Fucecchio di far suo anche il derby di ritorno contro il fanalino di coda Cuoiopelli, per altro già retrocesso in Promozione. Un successo che, a salvezza acquisita, permette ai bianconeri di restare addirittura in corsa per un posto nei play-off. Senza storia la partita del Masini con la squadra di Targetti che prende fin da subito in mano le redini del gioco, ma deve attendere fino al 40’ per riuscire a sbloccare il risultato. A scardinare il muro biancorosso ci pensa Cenci. Poi, due minuti più tardi è invece bomber Sciapi (sedicesimo centro stagionale) a raddoppiare mandando di fatto i titoli di coda. I ‘conciari’, infatti, non hanno le forze per impensierire seriamente Del Bino e provare a riaprire una partita, che Malanchi e compagni gestiscono invece con autorità anche nella ripresa. Per la banda di Targetti si tratta del sesto risultato utile consecutivo (tre vittorie ed altrettanti pari), in un girone di ritorno finora da 25 punti in 13 gare con soltanto due sconfitte a referto: nessuno ha fatto meglio (solo le corazzate Camaiore e Cenaia hanno raccolto lo stesso bottino).

Si.Ci.