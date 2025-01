Eccellenza. "Voglio una Sangiustese aggressiva e arrabbiata contro l’Osimana»

"Voglio una Sangiustese arrabbiata, vogliosa e aggressiva perché dobbiamo portare a casa il risultato". Luigi Giandomenico, tecnico della formazione rossoblù, carica la squadra in vista del match odierno contro l’Osimana. "In classifica – osserva – siamo in una posizione di mezzo che può diventare scomoda, ecco perché dobbiamo fare risultato contro una squadra di valore".

L’Osimana è una formazione da affrontare con attenzione. "Li ho visti giocare domenica scorsa e non meritavano la sconfitta, hanno qualità e singoli da tenere sotto osservazione. Si tratta di un’ottima formazione che può contare su giocatori del calibro di Bambozzi, Minnozzi, Massei, Triana, Alessandroni".

La Sangiustese non potrà contare sugli indisponibili Lanza e Tulli. "La squadra sta bene e sono convinto che faremo una grande gara". Potrebbe essere un problema il fatto che si sia protratta la sosta natalizia in quanto la Sangiustese non ha giocato domenica scorsa. "Di certo – dice Giandomenico – non aiuta un mese in cui ci si è solo allenati ma non ci sono state partite, si può accusare la mancanza di ritmo gara senza gare, ma dobbiamo comunque farci trovare pronti".