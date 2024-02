Eccellenza. Zacchei e il Foiano all’esame verità: arriva la Colligiana per l’anticipo casalingo

Il carnevale fa scendere in campo il Foiano nell’anticipo del sabato contro la Colligiana. Appuntamento alle 14.30 allo stadio dei Pini per la truppa di Filippo Zacchei in quello che è uno scontro diretto tra due squadre appaiate a quota 33 punti e dove la vittoria potrebbe valere come rilancio per accorciare sulla quinta posizione. Per gli amaranto non è un periodo facile: due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei partite, con due ko nelle ultime due gare. L’ultimo successo casalingo tra l’altro è datato 22 ottobre, giusto per descrivere questo sta accadendo ad Adami e compagni.

Di contro la Colligiana ha risalito lentamente la classifica portandosi adesso nella colonna di sinistra. Parlare di sfida playoff è forse troppo visto che oltre a dover recuperare sulla quinta posizione andrebbe poi disattivata la forbice di dieci punti tra seconda e quinta. Ad ogni modo ecco questo pomeriggio una partita da non fallire per scacciare la parola crisi e provare a tornare in alto. Atteso un buon afflusso di pubblico allo stadio dei Pini dove gli amaranto proveranno a spezzare il digiuno e a tornare al successo contro una Colligiana che non perde da quattro turni e che non prende gol da altrettante partite. Servirà il miglior Foiano, quello visto fino a poche settimane fa puntando non solo sulla verve di Betti, Berneschi e Adami ma sull’intesa corale di tutto il gruppo a disposizione di Filippo Zacchei per tornare a correre.