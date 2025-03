Eccellenza. Zebre: ora largo ai giovani. Real a Castelnuovo

In Eccellenza siamo giunti alla 29ª giornata di campionato, penultima di regular season: fischi d’inizio per tutti alle ore 15. I giochi, si sa, già da tempo sono fatti in vetta e in coda (Camaiore campione e Cuoiopelli retrocessa) per cui si gioca solo per playoff e playout (anche se al momento sarebbe attivata la forbice di 10 punti fra quintultima e penultima che costerebbe la retrocessione diretta al Ponte Buggianese). Di fatto le tre squadre versiliesi di categoria ormai non giocano più per nulla, dato che a Viareggio e Real FQ manca in pratica solo un punto per chiudere aritmeticamente il discorso salvezza (che comunque potrebbe arrivare ugualmente in base ai risultati di Perignano e Ponte delle ultime 2 giornate).

Il Camaiore riceve al Comunale (dove vuole mantenere l’imbattibilità in campionato) un Mobilieri Ponsacco in piena lotta salvezza e agguerritissimo sotto la cura Bozzi per provare a mantenere la categoria. Tatticamente sarà sfida fra due “rombi“. Arbitrerà Tommaso Bulletti di Pistoia, assistito da Andrea Tilli di Prato e da Davide Giunta di Firenze. In dubbio c’è Anzilotti, per problema al polpaccio. Sempre out Zavatto e Zambarda in difesa.

Il Viareggio riceve al Marco Polo Sports Center lo Sporting Cecina quarto della classe nel match che sarà diretto da Alessandro Casale di Siena, coi guardalinee Alessandro Rastrelli di Firenze e Samuele Michele Scellato di Prato. Nelle zebre assenti gli infortunati Bellini e Sorbo mentre rientrano dalle rispettive squalifiche Goh (dopo i 6 turni di stop) e Cosimo Belluomini. Luca Bonini, su spinta della società, potrebbe lanciare un paio di giovanissimi come il 2007 figlio d’arte Leonardo Barsotti ed il 2009 mancino Christian Lippi.

Il Real Forte Querceta fa visita al Castelnuovo Garfagnana che, avendo vinto mercoledì il recupero col Montespertoli è tornato al 5° posto, dentro i playoff. Al “Nardini“ terna con Manuel Marchi di Siena, Gianni Gambini di Pontedera e Nicola Lazzareschi di Lucca. Nel Real FQ rientra Stringara dalla squalifica e Buglio ha tutti a disposizione. Ballottaggi in mezzo e davanti.