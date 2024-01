Eccellenza. Zenith, beffa sul finale. E il punticino è amaro

Zenith Prato

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Moretti, Rosi, Chiaramonti, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Luka, Mariani, Casini, Buscema, Macchi, Gonfiantini, Braccesi, Mari. All. Settesoldi.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Amico, Zambarda, Velani, Da Pozzo, D’Alessandro, Geraci, Biagini, Kthella. A disp.: Azioni, Ricci, Natali, Belluomini Fr., Arnaldi, Nazzaro, Imbrenda, Pezzini, Verona. All. Cristiani.

Arbitro: Bruni di Siena.

Reti: 21’ Lunghi, 87’ Amico.

Amaro in bocca per la Zenith Prato, che nel finale viene raggiunta dal Camaiore e non va oltre il pari sul campo di casa. Con questo risultato i bluamaranto rimangono in quarta posizione, in attesa delle gare odierne, con 24 punti. Partono bene i padroni di casa. Al 13’ cross Ciravegna per Rosi, che dal limite non inquadra la porta. Al 21’, però, i ragazzi di Settesoldi passano in vantaggio. Lunghi si incarica di una punizione dal limite e con un gran tiro sorprende Barsottini, portando i pratesi sull’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo Rosi dal limite cerca il raddoppio al 31’ ma non trova lo specchio della porta. Al 34’ serve però un bell’intervento di Brunelli sul tiro di Kthella per mantenere inviolata la porta di casa. Nella ripresa il Camaiore si rende subito pericoloso con una gran punizione di Biagini, deviata sulla traversa dal tocco di Brunelli. Risponde al 71’ Ciravegna con un gran tiro dalla distanza neutralizzato in tuffo da Barsottini. La Zenith Prato poi getta al vento un altro paio di buone occasioni. All’87’ gli ospiti ne approfittano per agguantare il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Amico anticipa tutti sul primo palo e insacca alle spalle dell’incolpevole Brunelli, riportando il risultato sull’1-1. Al 47’ ancora un brivido per la Zenith Prato, con un calcio d’angolo fotocopia del precedente e la palla che stavolta attraversa tutta la linea di porta e finisce sul fondo. Un punto amaro, ma pur sempre un punto per i pratesi, che rimangono in serie positiva.

L. M.