Eccellenza/1. Il Terre di Castelli fallisce l’esame Vianese. Bertetti e Vaccari mandano ko Domizzi

VIANESE: Della Corte, Palmiero, Silvestro, Bernabei, Mammi, Contipelli, Pezzani, Bandaogo, Bertetti (25’st Malivojevic), Vaccari, Falanelli (42’st Sighinolfi). A disp. Malpeli, Spigoni, Mininno, Caselli, Bonacini, Gvianidze, Rizzuto. All. Sarnelli.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gargano, Hajbi, Giordano, Gigli, Massari (1’st Scarlata), Barbolini (25’st Azzi), Bruno (30’st Hasanaj), Iori, Esposito (1’st Tzvetkov), Pigozzi. A disp. Venturelli, Ben Driss, Dembacaj, Nait, Guidotti. All. Domizzi.

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore

Retii: 40’ Bertetti, 45’ Vaccari

Note: ammoniti Palmiero, Mammi, Falanelli, Giordano, Gigli

Il Terre di Castelli fallisce l’esame Vianese, che vince 2-0 avvicinandosi a -1 e manda la squadra di Domizzi fuori dalla zona playoff dopo oltre un mese, con un solo punto raccolto nelle ultime 3 gare, mentre a -12 dalla super Correggese (12esima vittoria di fila…) il discorso per il primo posto è ormai definitivamente abbandonato. Sarnelli sceglie il 4-3-1-2 con Vaccari alle spalle di Falanelli e Bertetti, negli oronero invece c’è Iori con Esposito e Pigozzi, mentre Scarlata è in panchina assieme a Tzvetkov e ai due nuovi arrivati Dembacaj e Hasanaj. La prima emozione è dei reggiani, al 12’ Vaccari intercetta un pallone e dai 25 metri spara verso la porta fermato solo da palo a Gibertini battuto. Un minuto dopo, su angolo Palmiero trova la parata di Gibertini a negarli il gol.

Il Terre reagisce con Esposto prima manda fuori da posizione angolata al 16’ e poi 2’ più tardi trova la manona sul primo palo di Della Corte, sul tap in Massari manda alto il possibile vantaggio. Così al 40’ Bernabei pennella un pallone sul palo lontano per Bandaogo, torre per Bertetti, che, spalle alla porta col mancino si gira e firma l’1-0 (foto). Prima del riposo il 2-0: Pezzani crossa da destra per l’accorrente Vaccari che di testa batte ancora Gibertini. Nella ripresa Domizzi si gioca Scarlata e Tzvetkov e al 15’ un rimpallo a favore delle Terre vede Pigozzi calciare fuori da ottima posizione.

A questo punto mister Domizzi cambia ancora e mette dentro Hasanaj per Bruno. Il Terre si gioca quindi il tutto per tutto per recuperare la partita e al 23’, su corner, Gigli colpisce di testa molto bene, ma Della Corte, con un grande intervento, tira via la palla dalla porta, salvando il risultato nell’ultima emozione del match.