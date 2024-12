Eccellenza/1. Il Terre spreca ma alla fine è festa. Sono decisivi Hajbi e Scarlata

terre di castelli

TERRE DI CASTELLI: Vandelli, Azzi (46’ Gargano), Hajbi, Bruno, Gigli, Gozzi, Barbolini, Giordano, Tzvetkov (46’ Iori), Nait (46’ Esposito), Scarlata (77’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Gargano, Bationo, Lamanna, Malo. All. Domizzi

GOTICO G.: Terenzio, Rovelli (63’ Menzani), Bernazzani, Mavrov, Milani (69’ Bosini), De Matteo (83’ Gheorghiev), Rossi, Makaya (59’ Molinelli), Franchi, Cossetti, Zanaboni. A disp. Rapacioli, Davini, Moschetti, Spotti. All. Achilli

Arbitro: Basini di Reggio

Reti: 13’ Hajbi, 21’ Franchi, 52’ Scarlata

Note: ammoniti Giordano, Makaya, De Matteo, Terenzio, Molinelli, Pigozzi

Seconda vittoria di fila per il Terre che batte il Gotico e resta a -4 dalla vetta. Dopo tre chance di Tzvetkov, Gigli e Giordano, al 13’ su angolo ancora Gigli svetta di testa e colpisce il palo, poi Giordano mette sulla testa di Hajbi la palla del vantaggio. Ma al 21’ punizione da fuori di Cossetti che di sinistro pesca Franchi sul secondo palo per l’1-1 di testa. All’inizio del secondo tempo Domizzi mette Gargano, Iori ed Esposito. Al 52’ proprio Esposito da sinistra serve Iori che impegna Terenzio, poi tap in vincente di Scarlata.

Al 67’ Esposito anticipa l’estremo difensore su un tocco di Molinelli e viene steso dal portiere, rigore che però Terenzio para a Esposito, sul tap in Barbolini mette a lato. Al 74’ Bossini sfiora il 2-2 al volo. All’80’ Terenzio dice di no a Barbolini solo davanti a lui. Sul ribaltamento di fronte è Cossetti a concludere alto dal limite. All’87’ Iori mette in porta Barbolini, ma ancora Terenzio lo ipnotizza.