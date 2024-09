Eccellenza/1. Lippo illude il Castelfranco. Ma il Borgo recupera e poi dilaga

borgo

4

castelfranco

1

BORGO SAN DONNINO: Narduzzo, Iodice (65’ Marzoli), Setti, Lorenzani C., Bersanelli, Som, (76’ Mhadhbi) Piscicelli, Roma (81’ Pessagno), Tzvetkov (65’ Castagnetti), Martinez, Serroukh (76’ Ferretti). A disp.: Peschieri, Bisagni, Taddei, Labriola. All. Galli

V. CASTELFRANCO: Nicolosi, Belfakir, Mazzocchi, Lippo, Serpetti (65’ Ed Darraj), Semeraro, Valcavi, Mininno (76’ Boahene), Ferri (88’ Colonnese), Zenzola (52’ De Laurentis) (59’ Bellori), Bahi. A disp.: Gagliardi, Calabro, Campani, Tondelli. All. Azzani

Arbitro: Maselli di Bologna

Reti: 24’ Lippo , 29’ Martinez (rig.), 42’ Serroukh, 69’ Lorenzani C., 94’ Ferretti

Note: ammoniti Iodice, Mazzocchi e Zenzola.

Il Castelfranco si illude nei primi 25’ sorprendendo il Borgo ma poi cede contro la corazzata ducale. Al 2’ Narduzzo decisivo su Zenzola. Dopo due chance per Lorenzani e Setti al 24’ Lippo, con un gran tiro dalla distanza, infila la palla alla sinistra di Narduzzo. Ma al 29’ Serroukh viene abbattuto in area e Martinez su rigore impatta.

Al 42’ Serroukh mette il suo nome sul tabellino dei marcatori, segnando il gol del 2-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Attimi di paura all’inizio del secondo tempo, Zenzola si accascia sul terreno di gioco a causa di un colpo subito, la partita viene interrotta per diversi minuti ed è stato necessario l’intervento dei medici.

Al 69’ è Lorenzani a trovare la via del gol, ancora sugli sviluppi di corner. Al 72’ l’arbitro concede il secondo rigore di giornata in favore dei fidentini, ma Roma dal dischetto calcia fuori. All’88’ annullato il 2-3 di Bahi per offside e al 94’ cross di Martinez che trova il subentrato Ferretti per il poker.