Eccellenza/3. Il Formigine beffato a Brescello. Il primo tiro subito vale la sconfitta

brescello

1

formigine

0

BRESCELLO: Aimi, Gianferrari (87’ Marmiroli), Buffagni (80’ Notari), Contini, Binini, Barbetta, Rossi (49’ Fiocchi), Caffarra (49’ Oddi), Cocconi, Rizzi (17’ De Luca), Zaccariello. A disp. Giaroli, Bocedi, Maglione, Carra. All. Fontana

FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Cornia (70’ Angelillis), Galli, Mazzarano (90’ Cantarello), Loporcaro, Zafferri, Barbieri, Masoch, Cuoghi. A disp. Accursio, Saccani, Roncaglia, Davoli, Toccaceli, Crispino, Napoli. All. Cattani Arbitro: Marina Utili di Faenza

Rete: 66’ Binini

Note: ammoniti Buffagni, Zaccariello, Marverti, Zafferri

Il Formigine gioca una gara intensa ma spreca troppo e viene infilato alla prima occasione concessa al 66’. Dopo 8’ Barbieri manda il pallone alto da posizione defilata. Al 35’ Macchioni sfiora il bersaglio. Al 50’ Macchioni crossa una palla tesa verso la porta un difensore salva sulla linea prima che Loporcaro appoggi in rete. Dopo un’ora di dominio, al 66’ la beffa: Binini supera un paio di avversari e fulmina Rossi con il sinistro. Dopo il gol del Brescello di casa la partita continua con ritmi sempre più spezzettati e con il Formigine che cerca di pareggiare buttandosi in avanti e crossando dalle fasce in area di rigore, ma senza essere mai realmente pericoloso.

All’89’ il Brescello in contropiede ha al sua seconda occasione del match con Binini che trova Oddi sulla fascia che crossa in mezzo per Notari, quest’ultimo trova una deviazione volante che obbliga Rossi a compiere un grande intervento per evitare lo 0-2, ma per il Formigine la beffa è servita.