Ecco Vitali, il primo rinforzo invernale: "Ho percepito tanta voglia di fare bene"

Ieri mattina la firma e subito dopo l’annuncio sui canali social ufficiali del club: Pablo Vitali, esterno d’attacco classe 2002, è il primo rinforzo invernale del Pontedera. In realtà, come avevamo anticipato, il ragazzo, che ha firmato fino a giugno 2026, si era unito al gruppo di Menichini già lunedì pomeriggio, giorno di rientro dalle vacanze di Natale, ma solo l’apertura ufficiale del mercato ha consentito di regolarizzare il passaggio dal Picerno (Serie C, girone C), ultima squadra dove il neo granata ha militato (era il secondo anno) dopo le esperienze Montespaccato (Eccellenza), Campobasso (Serie D e Serie C), Foggia, Cerignola e Monterosi (tutte in Serie C, categoria dove vanta 83 presenze, 8 gol e 5 assist), club dove ha conosciuto Leonardo Menichini.

"Nel momento in cui ho avuto l’opportunità di venire a Pontedera – ha dichiarato il calciatore – non ho esitato ad accettare. Ho percepito tanta voglia di fare bene, sia parlando con l’allenatore Menichini che con il direttore sportivo Zocchi. Conosco il mister, con lui mi sono trovato bene in passato e so come lavora, il modo in cui spinge negli allenamenti. Darò il massimo per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".

Vitali sarà l’unico volto nuovo per la trasferta a Terni visto che per l’altro nome "caldo", il centrocampista 30enne Jacopo Scaccabarozzi della Turris, serve qualche altro giorno. Numericamente Vitali rimpiazza l’uscita di Ragatzu, anche se va detto che la rosa verrà infoltita con nuovi arrivi e che, almeno fino ad oggi (ma il mercato è aperto tutto gennaio) non ci sono richieste di cessioni.

L’organico a disposizione di Menichini resta per ora di 23 elementi, ma di questi, 2 giocatori, Sarpa e Marrone, non sono mai stati a disposizione per il campionato e i portieri sono 4, mentre con il cambio Vitali-Ragatzu gli over sono scesi a 8 (tra cui un portiere, Vivoli) e gli under sono saliti a 15. La volontà è permettere a Menichini di poter effettuare tutte e 5 le sostituzioni consentite. Basti pensare che nelle 20 gare disputate il Pontedera ha utilizzato tutte le sostituzioni solo due volte. La prima con Agostini in panchina alla 3a giornata contro il Sestri Levante, la seconda con Menichini alla guida, alla 17a giornata, contro la Spal. E non è una casualità che si tratti delle due vittorie più larghe (rispettivamente 4-1 e 5-1) ottenute dai granata. In sei partite i cambi sono stati 4, in undici sono stati 3 e una volta, in casa contro il Milan Futuro, solo due. Per tre volte invece in panchina c’erano appena 8 giocatori: per di più, contro la Torres tra questi 3 erano portieri e 2 aggregati (ragazzi del 2006 e 2007), a Pescara c’erano 2 portieri e 3 aggregati e a Rimini 3 portieri e 1 aggregato.

Stefano Lemmi