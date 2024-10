Ed ecco un altro punto: è un Prato guerriero

Prato

Prato (3-5-2): Fantoni; Galliani, Conson, Diana (dal 68’ Girgi); Giusti (dal 46’ Preci), Marino (dal 68’ Marigosu), Remedi, Rossi, Limberti; Magazzù (dal 63’ Romairone), Barbuti (dal 74’ Moreo). All. Mariotti.

Imolese (4-2-3-1): Salgado; Agbugui, Ale (dal 46’ Elefante), Dall’Osso, Manzoni (dal 46’ Manes); Brandi, Vlahovic; Mattiolo, Calabrese (dal 46’ Barnabia), Gasperoni (dall’87’ Melloni), Raffini. All. D’Amore.

Arbitro: Giosue’ Ambrosino (Torre del Greco).

Marcatori: Raffini all’8’ e al 65’ (rig), Magazzù al 28’, Barbuti al 30’.

Note: circa 600 spettatori. Ammoniti Brandi, Gasperoni, Rossi, Vlahovic. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Nel giorno del suo 116esimo compleanno, il Prato si illude, poi viene ripreso al Lungobisenzio dall’Imolese, che inchioda i biancazzurri sul 2-2. Gli ospiti vanno avanti con Raffini in apertura di gara - valevole per la nona giornata del girone D di serie D - ma i lanieri sono vivi e ribaltano la situazione con Magazzù e Barbuti. La tavola sembra apparecchiata per il primo successo interno della stagione di Remedi e compagni, ma nella ripresa i rossoblù cambiano marcia e acciuffano il pari con Raffini, a segno su rigore. Continua la striscia positiva del Prato sotto la gestione di Marco Mariotti, con qualche rimpianto però. Venendo alla cronaca, dopo otto minuti l’Imolese va in vantaggio con Raffini, che sugli sviluppi di un corner gonfia la rete di testa. La reazione dei padroni di casa è immediata: al 10’ Limberti pizzica di testa per Magazzù che crossa in mezzo per Barbuti, sul cui tocco Salgado è miracoloso. Il portiere ospite viene nuovamente chiamato in causa poco dopo in occasione della punizione di Limberti. Anche Fantoni deve sporcarsi i guantoni sul mancino di Gasparoni. Al 23’ nuova chance per i lanieri con il tiro-cross di Marino che sfila di un soffio sul fondo. Il pareggio è nell’aria e arriva al 28’: Barbuti innesca Magazzù, bravissimo a non dare scampo a Salgado. Sull’onda dell’entusiasmo il Prato trova anche il sorpasso al 30’: Remedi lancia Barbuti che resiste alla carica del difensore e trafigge Salgado. In chiusura di frazione cresce la formazione di mister D’Amore, con Fantoni che viene sollecitato dal tiro di Mattiolo e dalla zuccata di Raffini.

In avvio di ripresa doppia chance per i rossoblù: Brandi si vede respingere dalla difesa biancazzurra un colpo di testa a botta sicura sugli sviluppi di un corner, poi Mattiolo manda il pallone alto sopra la traversa. Manes grazia ancora il Prato, che tuttavia al 64’ capitola: Conson commette fallo nella propria area ai danni di Raffini. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 dell’Imolese, che spiazza Fantoni. Le due rivali, specie l’Imolese, tentano di prevalere fino all’ultimo: Elefante di testa spaventa Fantoni, mentre sull’altro fronte Salgado è decisivo su Rossi. Il risultato però non cambia più.

Francesco Bocchini