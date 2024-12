Edoardo Lonardo resta alla Samb: respinta l'offerta del Como

Edoardo Lonardo resta alla Samb. E’ questa l’indiscrezione dell’ultim’ora dopo che il Como aveva presentato l’offerta di acquisto per il giovane attaccante alla dirigenza rossoblù con il presidente Vittorio Massi in testa. Il club del Riviera delle Palme ha deciso di non cedere subito il classe 2005 che vanta anche altri estimatori in Serie A come Atalanta e Venezia. Tra i cadetti c’è la Sampdoria che lo sta facendo seguire con attenzione. E quindi Lonardo terminerà la stagione con la maglia rossoblù. E poi nel mercato di giugno spiccherà il volo verso il calcio professionistico. A breve, poi, la Samb prolungherà il contratto fino al 2027 anche al portiere Tommaso Orsini. L’estremo difensore del 2006 sta suscitando l’interesse di diversi club professionistici. Ora l’attenzione generale è rivolta alla trasferta di Civitanova Marche.

Zini è tornato a disposizione di Palladini con Pezzola, Baldassi e Paolini ancora out e torneranno a disposizione nella prima giornata di ritorno in programma il prossimo 5 gennaio contro l’Atletico Ascoli. Classico test in famiglia ieri pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli con Palladini che ha provato uomini e schemi in vista della trasferta di Civitanova Marche. In casa Civitanovese continuano, intanto, i sondaggi per il prossimo allenatore. In piedi la pista Senigagliesi, mentre si è raffreddata quella che porta a Fabio Brini. Ci sarebbe stato, poi, un abboccamento con Marco Scorsini, allenatore romano che nelle Marche ha lavorato all’Alma Juventus Fano in D per qualche mese nel corso della passata stagione e che è stato sentito daL patron Profili. Contro la Samb in panchina ci sarà il tecnico della Juniores Andrea Mercanti. E domenica si rinnoverà lo storico gemellaggio tra i supporter della Samb e della Civitanovese. "Tutti in corteo" è il motto che contraddistinguerà il pregara. I tifosi delle due squadre si ritroveranno in piazza Conchiglia alle 13.30 per raggiungere, poi, insieme il Polisportivo. Le cose belle del calcio. Sono già quasi 1.100 i biglietti acquistati dai supporters rossoblù. Dopo aver bruciato la prima dotazione da 950 del settore ospiti, lunedì sera, ne sono stati venduti 135 degli ulteriori 200 messi a disposizione mercoledì. Considerando che gli under 14 entreranno gratis e pure che diversi tifosi hanno comprato tagliandi in settori diversi del Polisportivo, domenica dovremmo contare oltre 1.200 sostenitori rossoblù al seguito della capolista.

Benedetto Marinangeli