Elio De Silvestro e la seconda parte della stagione. "Fermana, con L’Aquila servono fame e grinta»

Ha le idee molto chiare Elio De Silvestro su questa seconda parte di stagione nella quale è arrivato a vestire la maglia della Fermana dopo una prima parte di stagione all’Avezzano. "La scelta di Fermo è arrivata – sottolinea in conferenza stampa l’attaccante originario di Formia – dopo un mese ed oltre di corteggiamento canarino. Ad Avezzano rispetto all’estate erano cambiate le condizioni e c’erano dei problemi evidenti. Fermo è una piazza importante che avevo affrontato varie volte in C e poi diciamo che la presenza di mister Brini ha inciso sulla scelta finale". Già perché con Fabio Brini il suo rapporto nasce ad Ancona diversi anni fa: "Ad Ancona mi aveva dato grande fiducia e mi schierava sempre, poi cambiarono le condizioni e andai a Siracusa ma lui mi confermò che se fossi rimasto avrei giocato anche con una gamba sola. Mi ero trovato benissimo con lui ma di certo non ha bisogno che lo scopa io. La sua carriera da calciatore e poi da tecnico, parla per lui. Sa tirarti fuori sempre il 120% in ogni momento. A dire il vero (sorride, ndr) l’ho trovato ringiovanito. E’ sempre molto carico". Passo indietro per tornare ad Isernia, un pari che alla fine accontenta i gialloblù: "Una gara differente rispetto alle precedenti, sporca con grande agonismo e forse siamo stai un po’ spiazzato dal loro atteggiamento anche in parte provocatorio all’inizio. Ma abbiamo portato via un buon risultato in una gara in cui abbiamo creato meno delle precedenti. Ci sono queste giornate nell’arco di un campionato e devi essere sempre pronto a portare via punti". Un impatto con Fermo per lui, subito importante. "Pensavo di trovare una squadra abbattuta e invece ho trovato un gruppo vivo e convinto di invertire la rotta. Adesso si respira un’altra aria e non dobbiamo mai mollare perchè adesso è un momento chiave della stagione". Domenica arriva L’Aquila, squadra a cui De Silvestro ha già segnato nel 2-2 di inizio stagione ad Avezzano, in quello che è un derby molto sentito. "Loro sono secondi in uno dei gironi più complicati della D, hanno qualità importanti e giocatori di altissimo livello. Quella gara con l’Avezzano era un derby nel quale abbiamo sopperito con la fame e la grinta ad un gap tecnico che c’era. Domenica dovremo fare lo stesso perché ci giochiamo veramente tanto e le motivazioni devono essere benzina per noi. Con Bianchimano? Mi trovo veramente bene, spero di dargli una mano a trovare la via della rete. I miei 8 gol? Ok ma conta la squadra, fare gol ma soprattutto che li faccia la squadra".

Roberto Cruciani