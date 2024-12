Emanuele Zuelli: crescita personale e sfida contro il Cosenza

Sul suo piede domenica scorsa sono capitate le due migliori palle gol per segnare ma non è riuscito a concretizzarle. E’ proprio questo il cruccio di un Emanuele Zuelli diventato sempre più centrale e coinvolto nel progetto della Carrarese. "Sono felice di aver disputato le ultime gare dal primo minuto – ha spiegato il centrocampista attraverso i canali ufficiali della società – è sintomo della fiducia che il mister e lo staff tecnico ripongono in me e che non hanno mai smesso di dimostrarmi. Sento di essere nel pieno di un percorso di crescita che ho intrapreso durante questa stagione. Sono consapevole di avere ancora margini di miglioramento e mi sto allenando con grande dedizione per raggiungere la miglior versione di me, che spero possa vedermi anche più freddo e fortunato sotto porta, dato che in più occasioni quest’anno ho sfiorato la via del gol. Il livello qualitativo della nostra rosa è notevole e questo è, senza dubbio, uno stimolo in più per lavorare duramente durante ogni singolo allenamento".

Il pareggio contro il Brescia alla fine per Zuelli è un bicchiere mezzo vuoto. "Siamo tornati a Carrara più dispiaciuti che soddisfatti del risultato e ciò è sintomatico di una crescita sia sotto il profilo della consapevolezza nei nostri mezzi che nella mentalità di squadra. L’ultima trasferta ci ha visto opposti ad una squadra importante come il Brescia che non solo siamo stati in grado di arginare ma che abbiamo attaccato con una certa continuità creando azioni pericolose. E’ necessario crescere sotto l’aspetto del cinismo poiché la mole di gioco non è in linea con il numero di reti realizzate. Ad ogni modo, vedo un atteggiamento positivo da parte del gruppo durante gli allenamenti settimanali, ognuno di noi ha voglia di alzare l’asticella e sono convinto che, grazie alla costanza, riusciremo a perfezionare anche questo aspetto".

Zuelli conclude con uno sguardo al Cosenza. "Sabato possiamo ritornare al successo potendo anche contare sul nostro pubblico che è fattore costante per tutti i novanta minuti di gioco; sarà importante sfruttare ogni situazione a noi favorevole per aggredire i nostri avversari sin dall’inizio della gara. Il Cosenza ha dimostrato in questo avvio di campionato di essere una squadra con un’identità di gioco ben definita e capace di creare problemi anche a compagini di alto livello".

La Carrarese sta proseguendo il proprio programma di lavoro e domani pomeriggio, al termine dell’allenamento, Devid Bouah e Stiven Shpendi saranno presenti al Carrarese Official Store di Viale XX Settembre insieme a Dragotto per ricevere l’abbraccio dei tifosi e firmare autografi.