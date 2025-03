Emergenza Maceratese. Si cerca un portiere

La Maceratese è alla ricerca di un portiere perché Federico Gagliardini ha riportato uno stiramento nel match di Osimo e non sarà disponibile per le prossime decisive gare, quelle che mettono in palio la serie D nel duello con la K Sport Montecchio Gallo. C’è tempo fino al 31 marzo per tesserare il portiere che, però, deve essere stato svincolato a fine dicembre. Una ricerca obiettivamente molto complicata, ma il diesse Nicolò De Cesare ha iniziato a fare un giro di telefonate per verificare se c’è qualche giocatore che possa fare al caso della Maceratese. I biancorossi domenica riceveranno il Chiesanuova, poi ci sarà lo scontro diretto in trasferta contro la K Sport Montecchio Gallo e infine nell’ultima giornata il Monturano sarà ospite all’Helvia Recina - Pino Brizi.

A Osimo l’allenatore Possanzini era stato costretto a sostituire Gagliardini a inizio ripresa con il giovane Paride Marchegiani, classe 2006, ma ieri la situazione è apparsa nella sua gravità perché il numero uno biancorosso titolare non è nelle condizioni di scendere in campo. Questa emergenza fa passare in secondo piano l’amarezza del pareggio a Osimo arrivato nei minuti di recupero dopo che la Maceratese aveva sbloccato il risultato con la punizione di Vrioni al novantesimo. "C’è amarezza – ha detto l’allenatore Matteo Possanzini parlando del match – che accetteremmo meglio se il gol dell’Osimana fosse nato da un nostro errore. Mi auguro che la terna abbia valutato bene quell’azione che ha un peso enorme, altrimenti sarebbe ancora più complicato mandare giù l’amarezza".

Il tecnico si sofferma su alcuni episodi. "Abbiamo regalato solo l’occasione del rigore, ma abbiamo costruito tanto e creato le premesse per il gol. La Maceratese ha fatto una grossa prestazione, mi prendo la prova gagliarda della squadra anche se in questo momento c’è tanta delusione per un pareggio in una gara in cui abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano, in cui come sempre abbiamo cercato di arrivare al risultato attraverso il gioco". Ma il campionato non si ferma, ci sono ancora tre partite e adesso i biancorossi dovranno reagire perché all’orizzonte ci sono due impegni casalinghi (Chiesanuova e Monturano) inframezzati dallo scontro diretto a casa della K Sport Montecchio Gallo. "Stiamo dando vita a un bellissimo campionato, adesso andiamo avanti cercando di smaltire la delusione in attesa del match difficile contro il Chiesanuova".