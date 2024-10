La Lucchese conquista un pareggio contro la Virtus Entella

Chiavari, 30 ottobre 2024 – Un buon pareggio quello conquistato dalla Lucchese contro la Virtus Entella. Dopo la sconfitta pesante di domenica contro il Pescara, i rossoneri sono tornati di nuovo in campo a Chiavari, alla ricerca di un risultato positivo. Partono meglio i padroni di casa che al 2’ con Casarotto, provano subito a sbloccare il match. Ancora i padroni di casa con Zappella, che al 10’ calcia sul primo palo. La Lucchese si fa vedere al 15’ con Magnaghi, che calcia a lato. Ancora Casarotto al 22’ costringe Palmisani alla deviazione. Al 27’ Tiritiello centra la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora è Lipani, che chiama Palmisani alla nuova parata. I rossoneri in pieno recupero ci provano con Saporiti, ma la punizione viene parata da Del Frate. Primo tempo che termina in perfetta parità, con l’Entella che sicuramente si è resa più pericolosa. Nella ripresa è la Lucchese che prova a sorprendere i padroni di casa con Magnaghi che al 4’ conquista una buona punizione, che Saporiti mette al centro, dove la difesa di casa spazza via. Al 16’ Parodi va vicino al gol, ma Palmisani devia in angolo senza correre rischi. Di nuovo Magnaghi al 18’ con un bel destro che termina di poco lato. La Lucchese alla fine torna a casa con questo punto, che sicuramente fa morale in una settimana costellata dal malumore per la sconfitta casalinga contro il Pescara. Domenica però si torna di nuovo in campo nella seconda trasferta contro il Campobasso alle 15 in un altro match molto delicato.

Tabellino

Virtus Entella Lucchese 0 – 0

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Manzi, Tiritiello, Parodi; Zappella (18’ st Tomaselli), Franzoni, Lipani, Di Noia (37’ st Corbari), Di Mario (37’ st Ndrecka); Casarotto (23’ st Guiu Vilanova), Castelli (37’ st Santini). (A disp.: Paroni, Siaulys, Siatounis,, Marconi, Piredda, Costa, Ndrecka, Portanova). All. Galo.

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Sabbione, Fazzi, Dumbravanu; Quirini, Catanese, Welbeck (40’ st Djibril), Tumbarello, Antoni; Magnaghi (40’ st Sasanelli), Saporiti (28’ st Selvini). (A disp.: Coletta, Frison, Ndiaye, Visconti, Botrini, Cartano, Gremignani, Leone). All. Gorgone.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Note: angoli 7-3; ammoniti Welbeck, Quirini e Corbari; recupero 2’ pt e 5’ st; spettatori 1.150; serata piacevole, terreno sintetico in ottime condizioni. Nonostante il turno infrasettimanale un buon numero di tifosi rossoneri sono arrivati in Liguria.