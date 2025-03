Entella-Pontedera 3-1, un primo tempo da incubo

Chiavari, 7 marzo 2025 – Alla fine per il Pontedera la notizia migliore degli anticipi della 30a giornata è stata la dura penalizzazione (attesa) della Lucchese. I sei punti inflitti dal Tnf hanno fatto schizzare il vantaggio dei granata sui play out a +11, rimasti tali anche dopo le 5 gare per le sconfitte dei rossoneri (4-1 a Pescara, martedì avversario al Mannucci) e della Spal (0-2 con l’Arezzo) nonostante il 3-1 sul campo della capolista Entella, figlio di un primo tempo da incubo. Menichini ha riproposto lo stesso undici che sabato si era sbarazzato del Gubbio (che ora ha scalzato i granata dal 10° posto). L’Entella però non è gli umbri e l’aria di sofferenza che si presagiva alla vigilia ha cominciato a soffiare fortissima sul Comunale di Chiavari fin dai primissimi minuti. Otto ne sono bastati ai liguri per sbloccarla, quando sugli sviluppi del terzo angolo, Portanova ha trovato la deviazione giusta per battere Calvani (già impegnato due volte nei secondi precedenti) 14 per raddoppiare con un rigore di Franzoni concesso per tocco di mano in area di Martinelli, 27 per chiuderla con Karic, che con un sinistro indisturbato da dentro area ha fatto temere una serata da disfatta, tipo Cesena nel campionato scorso e Rimini in questo. Una partita già sepolta dopo meno di un terzo di tempo per i granata - sostenuti da 53 tifosi della gradinata nord Diego Savelli - che fino a quel momento ci avevano capito poco. Poi è arrivato qualche segnale di risveglio: alla mezzora Italeng ha avuto la palla buona ma il rimpallo con Del Frate in uscita è finito oltre la traversa, quindi ancora l’attaccante camerunense di testa ha messo la palla a fil di palo (35’). Nella ripresa Menichini si è presentato col 4-3-3 (e poco dopo è passato al 3-5-2) e nel giro di 15’ la sua squadra ha avuto almeno quattro chiare occasioni per segnare, la più clamorosa con Italeng che ha colpito il palo e Lipari che sulla ribattuta ha calciato fuori a porta vuota (6’). Con i padroni di casa evidentemente sazi, il Pontedera ha tenuto il possesso territoriale e alla fine ha trovato il meritato gol con Lipari.

Tabellino

VIRTUS ENTELLA 3 - PONTEDERA 1

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Portanova (18’ st Motoc); Bariti (14’ st Boccadamo), Karic, Lipani (28’ st Corbari), Franzoni, Di Mario; Castelli (28’ st Casarotto), Fall (14’ st Guiu). A disp: Vandelli, Siaulys, Garattoni, Bottaro, Costa, Ndrecka, Di Noia. All. Greco.

PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (28’ st Van Ransbeeck), Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi (1’ st Gaddini), Ladinetti; Vitali (1’ st Lipari), Scaccabarozzi (28’ st Migliardi), Sala (12’ st Corona); Italeng. A disp: Vivoli, Vanzini, Tantalocchi, Maggini, Pretato, Espeche, Sarpa, Pietra. All. Menichini.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Marcatori: 8’ pt Portanova (V), 14’ pt rigore Franzoni (V), 27’ pt Karic (V); 41’ st Lipari (P)

Note: spettatori 1.297 ammoniti Fall, Corona, Lipari; angoli 6 a 6.