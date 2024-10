Entusiasmo Cerbaia. Obiettivo continuità. Ma occhio al S. Miniato

Per il campionato di Promozione alle 15,30 si anticipa la gara fra il San Miniato Asd e il Cerbaia, relativa alla 7ª giornata del girone B. Dopo il successo conquistato nel turno precedente, attorno alla squadra del tecnico Sacconi (nella foto) c’è molta euforia per essere salita al 4° posto. Il Cerbaia è una matricola che sta interpretando nella maniera migliore questo suo primo campionato di Promozione, con lo scopo di fare punti utili per la salvezza. Contro il San Miniato Asd, la squadra è chiamata anche ad amministrare le proprie forze in quanto mercoledì dovrà affrontare il turno di Coppa Italia con la Real Cerretese, decisivo ai fini della qualificazione.

E’ probabile che oggi il tecnico farà un piccolo turnover per dare spazio a giocatori impiegati meno, come Mannelli Cecchi, Petrozza. Il San Miniato che proviene da una sconfitta con la capolista Belvedere, è deciso ad invertire la rotta. Arbitra Bianchini di Siena, coadiuvato da Goretti sezione Valdarno e da Checchi di Viareggio. Infine, per il girone A si anticipa anche Valdinievole Montecatini-Marginone.

G. Pul.