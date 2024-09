Entusiasmo Maceratese. I tifosi all’allenamento

L’entusiasmo è alle stelle a Macerata e ieri mattina i tifosi ne hanno dato un’altra dimostrazione seguendo l’allenamento dei biancorossi con bandiere e incitamenti. Purtroppo oggi alle 15 non potranno essere al fianco della squadra nella trasferta a Porto d’Ascoli dove la formazione di Possanzini dovrà vedersela con l’Atletico Mariner, infatti la gara si giocherà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. A tal proposito l’ex sindaco Romano Carancini ha invitato Sandro Parcaroli ad attivarsi perché non succedano altri casi simili. "Stamattina – ha scritto Carancini sulla sua pagina Facebook – ho assistito a un momento bellissimo, sorprendente, inedito come se fossimo ad una partita della Maceratese, invece eravamo solo ad un allenamento. La CurvaJust ha sostenuto i biancorossi alla rifinitura nel meraviglioso Stadio dei Pini, in vista della partita con Atletico Mariner". L’ex sindaco poi si rivolge al primo cittadino. "Il sindaco faccia sentire la propria voce – ha aggiunto – per tutelare la città e i tifosi. Al Questore e alle forze dell’ordine l’appello verso un impegno a non restringere questo diritto. Il dialogo, la fiducia e la responsabilizzazione sono sempre la strada migliore per vivere la passione del tifo". La capolista Maceratese non guarda la classifica per non farsi condizionare considerando che l’Atletico Mariner in due partite non ha fatto un punto, non ha segnato e ha 2 gol al passivo. Serve quindi lo stesso atteggiamento mostrato mercoledì in Coppa Italia a Montefano dove la squadra di Possanzini ha aggredito gli avversari per definire subito il passaggio del turno dopo la vittoria del match di andata. I biancorossi non hanno mollato nemmeno un attimo insistendo fino alla fine e mettendo in mostra l’atteggiamento giusto. Non saranno a disposizione Mastroippolito, Sciarra e Borgiani, in compenso Possanzini potrà fare affidamento sul neo arrivato Grillo, il difensore ha debuttato in maglia biancorssa nel match di Coppa Italia disputato pochi giorni fa a Montefano.