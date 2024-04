EQUITAZIONE. Il Grand Prix parla svedese: brilla la stella di Emanuelsson. Bene gli italiani

E’ stato vinto dall’amazzone svedese Emma Emanuelsson in sella a Canbella Blue Ps il Grand Prix dello Csi a quattro stelle del Toscana Tour. L’unica, su 50 concorrenti, ad aver chiuso la gara con il doppio netto, dopo un barrage al quale hanno avuto accesso solo due binomi. Una sfida ad altissimi livelli dedicata alla madre di Ita Marzotto con la prima edizione appunto del Memorial Stephanie Searle, disputato proprio il 7 aprile, sua data di nascita. E i big dell’equitazione mondiale le hanno reso omaggio in un percorso molto selettivo con tredici ostacoli e sedici sforzi ideato dal course designer Uliano Vezzani. In seconda posizione la Germania con Philipp Weishaupt su Zineday e nell’altro gradino del podio l’Italia rappresentata egregiamente da Giulia Martinengo in sella a Delta Del’Isle. Quarto posto per il cavaliere italiano Francesco Turturiello con Quite Balou. E poi ancora tricolore con la nona posizione di Francesca Ciriesi, la quindicesima di Gianni Govoni, diciottesima di Nico Lupino, diciannovesima di Arnaldo Bologni e ventesima di Roberto Turchetto. La finale del Silver Tour è stata vinta dalla Germania con Janne Friederike Meyer. Seconda posizione per il cavaliere inglese Robert Whitaker e terza l’amazzone tedesca Jorne Sprehe. Solo un giorno di pausa, occupato comunque dalla visite veterinarie, e già da domani partiranno le gare dell’ultima settimana del Toscana Tour che vedrà anche la concomitanza con un altro grande evento sportivo. Venerdì e sabato si disputerà negli impianti dell’Equestrian anche la prima tappa dell’Italian Champions Tour una gara che vede in lizza 28 squadre e che si chiuderà con la finalissima alla Fiera Cavalli di Verona.

Sonia Fardelli