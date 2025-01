Era all’Ancona con mister Brini. Fermana, in attacco ecco Elio De Silvestro

Il colpo in attacco era atteso ed è arrivato. La Fermana si è assicurata Elio De Silvestro, attaccante incrociato sul cammino dai canarini in questa stagione. De Silvestro infatti ha vestito quest’anno la maglia dell’Avezzano finora, con 11 gol e 6 assist all’attivo. Per l’attaccante nato a Formia, una carriera sbocciata nelle giovanili della Juventus per poi continuare con 214 presenze tra i professionisti con 22 gol e 16 assist vestendo le maglie di Pro Vercelli, Reggiana, Carpi, Lanciano, Pavia, Siracusa, Gubbio, Grosseto e Juve Stabia. Occhi puntati però sulla sua esperienza nella stagione 2016-2017 all’Ancona dove è stato allenato proprio da Fabio Brini che lo ha utilizzato in tutti e tre ruoli del tridente offensivo ma anche in posizione di trequarti, collezionando in quella stagione 19 presenze e due reti all’attivo. Probabile dunque che nel 4-4-2 che Brini sta mettendo a punto ci potrebbe essere spazio per il suo talento soprattutto palla al piede, al fianco di Bianchimano anche se l’ariete lombardo contro la Recanatese non ci sarà per squalifica. La condizione fisica per l’ex Avezzano (che ha scelto il numero 10 di maglia) non dovrebbe essere un problema visto che finora ha praticamente sempre giocato con l’Avezzano. Impiego dal primo minuto per lui? Possibile, considerando che potrebbe andare a far coppia magari con D’Agostino, con Sardo che potrebbe scalare come esterno mancino e quindi aumentare le soluzioni offensive dei gialloblù. Come confermato dal comunicato della società De Silvestro "arriva a Fermo grazie ad un lavoro proficuo di società e dirigenza, che hanno battuto una foltissima concorrenza per portare il ragazzo al Recchioni". Concorrenza battuta ma anche investimento concreto per la società che ha visto l’inserimento in ruoli operativi di Roberto Ferroni, Samuele Isidori e Stefano Faggio, anche da questo punto di vista. Concentrandosi sul campo non buone le indicazioni che riguardano Diouane e Pinzi ancora alle prese con problemi fisici che li rendono non disponibili così come Barchi potrebbe non essere della gara, e Casucci. Insomma pacchetto arretrato da ridisegnare e soluzioni da trovare in vista del derby con tanti ex, partendo dagli uomini della vittoria della Serie D 2016-207 Edoardo Ferrante e Massimo D’Angelo oltre all’esterno mancino Davide Mordini a Fermo protagonista in Serie C. Per loro indubbiamente una gara speciale quella di domani.

Roberto Cruciani