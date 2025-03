Esame per i rossoblù. Civitanovese, vietati passi falsi col Teramo

Allenamento doppio in casa Civitanovese in vista della gara contro il Teramo. Al Polisportivo i rossoblù hanno lavorato sia di mattina che di pomeriggio per assicurare il giusto livello di preparazione in vista della sfida di domenica contro la seconda forza del campionato. Eccetto l’infortunato Padovani, erano tutti a disposizione del tecnico Senigagliesi, compreso l’attaccante argentino Luis Vila che dunque è rientrato in gruppo dopo diverse settimane di stop. Oggi spazio alla consueta partitella in famiglia. La scia di cinque risultati utili consecutivi consentirà ai rivieraschi di affrontare la partita con maggiore tranquillità, ma certo non ci si potrà cullare sugli allori rischiando così di annullare la vittoria di Isernia e di assicurare un vantaggio alle dirette concorrenti. Scongiuri a parte, il pericolo più concreto è rappresentato da un eventuale sorpasso del Notaresco che dopo aver centrato 5 vittorie nelle ultime 6 gare riceverà il Castelfidardo. In classifica, gli abruzzesi di mister Silva distano una sola lunghezza dai rivieraschi. Ancora più cruciale sarà non perdere di vista il Sora, che con 3 punti in più occupa l’ultima posizione disponibile per la salvezza diretta. I ciociari saranno ospiti del Termoli, che nella graduatoria si trova a pari merito proprio con la Civitanovese ed il Roma City. La formazione laziale, invece, riceverà l’Avezzano.

Tornando al match del Polisportivo, l’obiettivo del Teramo sarà di consolidare la seconda posizione e chissà se non ci sia ancora qualche piccola speranza per il primo posto. Sogno quasi proibito considerando che la capolista Samb, che domenica affronterà il Chieti, è lontana 9 punti, ma i biancorossi non si danno per vinti. Un segnale di questo atteggiamento può infatti essere rappresentato dalla decisione di non chiedere il rinvio dell’incontro, nonostante la convocazione del portiere Torreggiani in rappresentativa di Serie D. In casa biancorossa saranno inoltre assenti anche il difensore Cipoletti e il centrocampista Baumwollspiner. La gara si terrà alle 14.30 ed è obbligatoria la prevendita per entrambe le tifoserie. I tagliandi sono disponibili su "Ciaotickets" e per i i tifosi locali potranno essere acquistati anche al Polisportivo o alla Bocciofila. Per i settori locali, i biglietti sono riservati ai residenti della provincia mentre per il settore ospiti a quelli residenti nella provincia di Teramo.

Francesco Rossetti