Esame per il Tolentino: "Convinti dei nostri mezzi"

Tolentino-Civitanovese, ci siamo. Oggi alle 16 al "Della Vittoria" va in scena uno dei derby più sentiti del campionato di Eccellenza della stagione. Tra le due formazioni ci sono 14 punti di differenza: i cremisi occupano l’ultimo posto che vale la salvezza diretta, con un confortante +6 nei confronti della Jesina, "impantanata" nella griglia dei play out. La Civitanovese è seconda a un punto dalla leader Montefano e in vantaggio di due lunghezze sul Chiesanuova. Per opposti obiettivi, quindi, la gara vale molto di più del blasone, pur sempre importante tra le file delle opposte tifoserie. "Il Tolentino – dice il tecnico Matteo Possanzini (foto) – cercherà di fare la sua partita, con il proprio gioco. Siamo fiduciosi dei nostri mezzi e nelle ultime gare di campionato vogliamo raccogliere i punti della tranquillità che ancora ci mancano, per poi chiudere nel miglior modo possibile la stagione". All’andata vinse la formazione cremisi con un gol di Moscati. "La Civitanovese è una squadra forte, ha qualità in ogni reparto, è stata costruita bene, non a caso è stata sempre ai vertici della classifica. Quindi dovremo fare attenzione, bisognerà farci trovare pronti. All’andata abbiamo vinto, ma abbiamo visto quanto sia equilibrato il campionato. Nelle ultime venti giornate credo che tutte le squadre abbiamo fatto più o meno gli stessi punti: ogni partita resta incerta fino all’ultimo". Poi un’ultima considerazione sul Tolentino: "La sosta ci è serviata per recuperare gli acciaccati, è stato importante perché nelle ultime gare eravamo arrivati in un po’ corti per via degli infortuni di Lanza e Cancelli e per i guai muscolari di Sosa e Mercurio. Ora torniamo in campo dopo tre settimane di pausa e troviamo un clima diverso da quello lasciato. Un aspetto nuovo che rappresenta un’incognita un po’ per tutti, vedremo in campo come risponderanno le squadre".

m. g.