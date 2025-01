Esame per la Maceratese: "Ci attende un big match"

Il Montegranaro vanta uno degli organici più forti del torneo, penso che sia partito con l’obiettivo di vincere per cui avremo di fronte una squadra al nostro livello". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, parla della gara di oggi alle 15 con i biancorossi che giocheranno in trasferta. "Dovremo fare una prestazione impeccabile". All’andata la partita è terminata 1-1 con il Montegranaro che si era portato in vantaggio all’inizio. "Quella gara ci deve fare ricordare che loro sono temibili in attacco, ma dovremo prestare massima attenzione ovunque perché sono forti in ogni zona del campo".

Tra i biancorossi non ci saranno Albanese e Nasic: il primo ancora non è recuperato dall’infortunio, e il secondo, per il quale si teme un lungo stop, si è infortunato domenica scorsa nel match interno con l’Atletico Mariner. I due biancorossi saranno comunque vicini alla squadra partecipando alla trasferta. In queste partite le prestazioni di Nasic sono state sempre di alto livello e la sua assenza non passerà inosservata. "Si tratta di un’assenza pesante, però dobbiamo sopperire alla sua assenza e Possanzini in settimana ha lavorato anche in questa direzione". In compenso Possanzini potrà contare sui due volti nuovi che hanno arricchito il centrocampo: dalla Recanatese è arrivato Francis Gomez e il portoghese Gaspar Ribeiro dalla Castiglionese. Servirà anche una Maceratese capace di sfruttare le varie occasioni. "Dobbiamo essere più cinici – conclude Serangeli – e attenti per sfruttare le occasioni, davanti abbiamo sempre creato diverse opportunità e dobbiamo riuscire a coglierle al volo".