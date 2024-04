Esame per la Maceratese. Sensi: "C’è solo la vittoria"

"È inutile girarci tanto attorno: serve la vittoria a Castelfidardo". Matteo Sensi, difensore della Maceratese, va dritto al cuore della questione. "Dobbiamo fare punti, continuare nelle prestazioni dell’ultimo periodo – aggiunge – sapendo di non avere più margine di errore. Abbiamo fatto un’ottima gara contro il Montefano, ma alla fine siamo rimasti a mani vuote,però dobbiamo rimanere su quel livello di prestazione, Ora c’è da fare punti, in qualsiasi modo. A Castelfidardo sarà la prima finale che dovremo affrontare con lo spirito giusto, quello che ci ha contraddistinto nell’ultimo periodo". Si tratta di una partita di fondamentale importanza che potrebbe rivelarsi di un peso considerevole a livello psicologico. "È un’occasione per agganciare i playoff e così parlerei più di uno stimolo che di un peso difficile da gestire". All’andata il Castelfidardo ha messo in difficoltà i biancorossi. "È stata – ricorda Sensi – una delle partite in cui abbiamo sofferto di più, in cui gli episodi ci sono girati a favore e alla fine abbiamo raccolto più di quanto avremmo meritato. Il Castelfidardo è una formazione pericolosa, prepara bene le gare studiando l’avversario, a noi ci hanno messo in difficoltà con i cambi di gioco sugli esterni. Poi hanno ritmo, velocità, intensità". È da affrontare con attenzione. "È un avversario che ha perso pochissimo, ha raccolto ottimi risultati. Noi abbiamo il massimo rispetto, ma la Maceratese può fare male a chiunque". Ci vorrà una fase difensiva attenta. "Mi ricordo che gli esterni sono veloci e ci hanno messo in difficoltà, non dovremo concedere spazi". La squadra non potrà contare sugli squalificati Gagliardini, Strano, Mancini e Luciani. "Sono assenze importanti, ma abbiamo una rosa ampia con elementi di valore, chi giocherà si farà trovare pronto. Ora c’è da pensare ai presenti". Mancano quattro gare alla fine del campionato e cosa si attende Sensi da se stesso? "Essere sempre più di aiuto alla squadra, non prendere gol e contribuire a portare a casa risultati positivi". E magari segnando un gol? "Sarebbe più che ben accetto la mia prima rete con la Maceratese".