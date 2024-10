Esame per la Maceratese: "Subito in clima partita"

Ancora un altro esame per la capolista Maceratese attesa alle 15 dal match casalingo contro la Sangiustese, formazioni divise da 3 punti. "Ci attende – dice Stefano Serangeli, dg della Maceratese – una partita complicata sulla falsariga di quella di sette giorni fa a Matelica. Oggi avremo di fronte una formazione forte allestita per stare in alto, visti i nomi dei componenti". Non è affatto da escludere che l’allenatore Matteo Possanzini possa gettare nella mischia il difensore Leonardo Mastrippolito, un giocatore sul quale il tecnico non ha mai potuto contare, inoltre oggi torna a disposizione Tòmas Oses che ha scontato il turno di squalifica. Ma al di là di chi scenderà in campo occorrerà una Maceratese concentrata sin dal fischio d’inizio. "Dovremo avere il giusto approccio – si raccomanda Serangeli – per evitare di dovere recuperare come ci è successo nelle ultime gare. Poi dovremo fare quanto proposto nelle altre occasioni cercando di imporre il gioco". C’è da fare i conti con una Sangiustese che si è fatta apprezzare ogni volta. "Loro costituiscono una formazione capace di giocare molto bene, non faranno barricate ma come noi cercheranno di vincere proponendo calcio. È una partita in cui dovremo pensare a noi piuttosto che agli avversari". Il dg sottolinea poi l’importanza dei tifosi. "Ci stanno aiutando, specialmente in trasferta perché ci fanno sentire di giocare in casa". La vittoria a Matelica ha fatto bene al morale. "Ci ha permesso di lavorare con maggiore tranquillità, dopo la sconfitta nell’andata di Coppa Italia c’era un po’ di delusione in noi. Adesso abbiamo potuto preparare con attenzione la gara con la Sangiustese". Alle 19 di mercoledì i biancorossi scenderanno di nuovo in campo per il match di ritorno di Coppa Italia contro il Chiesanuova. "C’è ancora tempo – conclude Serangeli – per pensare a quella gara, ora siamo concentrati solo sulla sfida contro la Sangiustese".