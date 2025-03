Esame per la squadra di Ionni. Matelica a casa della capolista K Sport. Il Fano sarà estromesso, cambia la classifica

Il Matelica oggi fa visita al Montecchio Gallo che condivide la vetta della classifica con la Maceratese. I locali, lanciati verso il loro obiettivo, non faranno certo sconti alla formazione di Ettore Ionni che, da parte sua, dovrà firmare una prova impeccabile per tornare a casa con un risultato positivo. I matelicesi, reduci dal ko interno col Montegranaro, vogliono rimettersi in carreggiata per raggiungere quanto prima la salvezza diretta. A tal proposito, quando mancano 5 giornate al termine del campionato (compresa quella odierna), bisognerà tener conto del piccolo "terremoto" che si attende in settimana con l’esclusione dal torneo del Fano. Quella di ieri al Comunale di Fermignano, nell’anticipo concordato con l’Osimana, è stata la quarta rinuncia consecutiva da parte della compagine fanese e questo farà scattare automaticamente l’estromissione dei granata dall’Eccellenza. Il Comitato regionale formalizzerà quindi l’esclusione e la classifica del massimo campionato marchigiano subirà variazioni. In base alle normative, infatti, "tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa". Pertanto, facendo due calcoli, a cinque gare dal termine, la situazione sarebbe la seguente: Maceratese e Montecchio 49 punti, Chiesanuova 43, Tolentino 40, Urbino 37, Osimana 35, Montegranaro e Sangiustese 33, Urbania 31, Matelica e Fabriano 28, Montefano 27, Atletico Mariner 15, Monturano e Portuali Dorica 12, Fano escluso. Giocheranno però una gara in meno Fabriano, Portuali Dorica, Monturano e Chiesanuova.

m. g.