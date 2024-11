Esordienti alle prese con il Sassuolo e il Cittadella. Il Monticelli e il doppio scontro

Grande soddisfazione per i ragazzi della categoria Esordienti del Monticelli che sono stati impegnati per due giorni nei Test-Match contro Sassuolo e Cittadella. Uno ‘stage’ che il Presidente Francesco Castelli e il Presidente del settore giovanile Tonino Celani hanno voluto a tutti i costi per i loro ragazzi. Venerdì mattina degli Esordienti, accompagnati dai mister Luca Sabatucci, Domenico Natalini, Mimmo Pedalino, Fernando Poli e proprio dal presidente del settore giovanile Tonino Celani, sono stati impegnati sul campo del Sassuolo. "Siamo riusciti a reggere il confronto pareggiando con entrambe le squadre – ha ammesso con orgoglio Tonino Celani – in realtà come numero di reti abbiamo battuto entrambe le squadre Esordienti del Sassuolo con identico punteggio: 6-5". Oltre al risultato di prestigio, le dirigenze biancoazzurra e neroverde hanno apprezzato molto l’opportunità che si è creata di mettere a confronto queste due realtà. Nella giornata di ieri i ragazzi sono stati impegnati sul campo del Cittadella per il secondo dei due appuntamenti previsti per questo week end di Test-Match contro società professionistiche. "Già dallo scorso anno abbiamo avviato delle relazioni molto interessanti con diverse società professionistiche – ha concluso il Presidente Celani – che ringrazio per la loro grande disponibilità a collaborare con la nostra realtà. Questi incontri sono senza dubbio importanti esperienze di crescita per tutto l’ambiente Monticelli Calcio".

Valerio Rosa