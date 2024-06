Esordienti, domani in campo per le finali del Memorial Serafini

Il primo memorial Fernando Serafini è l’occasione per ricordare uno dei fondatori della società di calcio San Claudio di cui ha ricoperto vari incarichi, anche quello di presidente. Il 76enne Serafini, imprenditore in pensione, è scomparso a inizio anno. Alle 21 di domani, in occasione dell’ultimo atto della manifestazione riservata alla categoria Esordienti, gli sarà intitolata la sede del San Claudio. All’iniziativa parteciperanno le istituzioni del comune di Corridonia e i familiari che assisteranno alle finali. Al memorial hanno partecipato le seguenti formazioni: San Claudio, San Ginesio, Santa Maria Apparente, Maceratese, Moglianese, Montecassiano, Montecosaro, Aurora Treia e Vigor Macerata.