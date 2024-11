Espeche: "Il ko? Troppi errori banali". Ricetta per uscire dalle sabbie mobili

Per sette anni, dal 2011 al 2018, il Porta Elisa è stato la sua casa. Lunedì sera, appena terminata la partita con la Lucchese, Marcos Espeche, 39enne difensore del Pontedera, è sceso nella sala stampa e da buon capitano ha messo la faccia sulla sconfitta (2-1) che ha inchiodato la squadra granata al quartultimo posto in classifica, quindi in piena zona play out. Che sia un periodo di chiara difficoltà l’esperto calciatore non può certo negarlo: "Sul fatto che siamo in difficoltà lo dice la classifica e i risultati ottenuti da un po’ di tempo a questa parte rispecchiano il periodo negativo. Anche contro la Lucchese, è accaduto, come era successo in situazioni precedenti, che siamo stati condizionati da errori banali, errori che ci hanno impedito di portare a casa dei punti importantissimi".

Espeche prova a ipotizzare la sua soluzione per superare questo momento complicato, che sta condizionando l’intera stagione: "Cosa ci manca? Direi che quando si attraversa una fase come questa, l’unica da cosa da fare è lavorare nella testa dei giocatori, di ogni singolo componente della squadra. Questo va fatto perché ci mancano punti in classifica e perché da qua alla sosta dobbiamo giocare le 4 partite che restano nel migliore dei modi, cercando di fare più risultati possibile". Intanto, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’associazione Pontedera cuore granata ha organizzato per domenica 1 dicembre un evento speciale al quale invita tutti i tifosi granata. Dalle 17, presso il point granata sul Piazzone, si potrà infatti assistere alla premiazione del miglior giocatore del mese di novembre votato sui social dell’associazione, una scelta che andrà fatta tra Cristian Cerretti, Elia Tantalocchi, Mattia Sala e Marcos Espeche, ossia i 4 migliori giocatori del mese secondo il rendimento ottenuto facendo la media dei voti dati dai due quotidiani cartacei locali. Inoltre si potrà acquistare l’abbigliamento 2024-25 del Pontedera con uno sconto del 20%, si potrà trovare la strenna natalizia granata, degustare il tradizionale panettone del bar pasticceria Baldini accompagnato dai vini Vallorsi, ammirare l’esposizione di un veicolo di Auto 2000 e conoscere le promozioni di Simplex avvolgibili. E non è finita qui, perché gli organizzatori dell’associazione Pontedera cuore granata, presieduta da Luca Signorini, avranno una sorpresa anche per tutti i bambini presenti. Infine, c’è un nuovo sponsor per il club granata: è Iri, azienda che opera nel settore edile con specializzazione nella bioedilizia.

"Vediamo nella zona di Pontedera un grande potenziale per lo sviluppo della bioedilizia – ha detto Maurilio Nocita, amministratore unico di Iri – e siamo felici di questa collaborazione con il Pontedera, che ha il primo stadio con i seggiolini in plastica riciclata. Un aspetto che ci ha colpito particolarmente".

Stefano Lemmi