Esposito e la rinascita del ’libero’. Il 25enne perno della difesa giallorossa

Nel Ravenna capolista, che in campionato non perde da un girone intero (l’ultimo ko è quello casalingo contro il Sasso Marconi, prossimo avversario da affrontare in trasferta), a brillare è sempre e costantemente la stella di Adriano Esposito. Elegante quanto redditizio, anche nel vittorioso match contro la Pistoiese il venticinquenne ‘libero’ partenopeo è salito in cattedra, dirigendo con polso e autorità le operazioni difensive. Una prestazione, la sua, di alto livello, in linea con quelle precedenti della stagione in corso e con quelle dello scorso campionato. Se la difesa giallorossa, anche quest’anno, è la migliore (appena 12 reti incassate), molto del merito va ascritto proprio ad Esposito: "In realtà, numeri e prestazioni, sono il frutto del lavoro di tutta la squadra. Quando i compagni di reparto ti danno una mano, diventa tutto più facile. I complimenti vanno perciò estesi a tutti, perché c’è davvero grande attaccamento, voglia di lottare, di vincere e di non prendere gol, dal primo all’ultimo componente della rosa". Dal punto di vista estetico, dopo i match contro Sammaurese e Tuttocuoio che avevano fatto segnare un passo indietro, con la Pistoiese – risultato a parte – il Ravenna è sembrato più ‘qualitativo’, anche se le condizioni del terreno non hanno aiutato: "Quando giochi contro squadre che puntano a vincere il campionato – ha proseguito Esposito – alla fine le forze si equivalgono. Nel corso del match può starci che ci siano periodi in cui il possesso palla sia sbilanciato verso l’uno o verso l’altro. Biagi ha poi trovato il gol della domenica, realizzando una rete incredibile. In sfide di questo livello, sono gli episodi a fare la differenza. D’altronde, quando passi in vantaggio, cerchi di portare a casa i tre punti in tutti i modi".

Il libero giallorosso ha quindi elaborato un refresh sugli obiettivi stagionali e, in particolare, sul traguardo della serie C: "Lavoriamo per questo. Tuttavia non ci accontentiamo. Contro la Pistoiese abbiamo disputato una grande partita. Le nostre rivali? Sì, Forlì e Tau continuano a vincere e restano appaiate a noi. Ma è chiaro che dobbiamo pensare solo a noi stessi, cercando di migliorare giorno dopo giorno. Per fare certe proiezioni è tuttavia ancora presto". Il Ravenna ha nel frattempo ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica a Sasso Marconi. Il ko 2-1 dell’andata resta l’ultimo ‘dispiacere’. Dopodiché i giallorossi hanno conquistato 44 punti sui 48 a disposizione: "Ricordiamo bene la partita di andata. È anche vero che siamo totalmente un’altra squadra, sono passati tanti mesi. Ora abbiamo trovato la quadra. A Sasso Marconi? Andremo per vincere".