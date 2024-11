Europei. Nazionali Under17 sul Titano. Si parte con San Marino-Italia

Le Nazionali Under 17 si danno appuntamento a San Marino. La Federcalcio del Titano, infatti, torna a organizzare in territorio un minitorneo di qualificazione agli Europei giovanili. Si tratta di Euro Under 17 e sugli impianti di Montecchio ed Acquaviva, accessibili a titolo gratuito, si sfideranno San Marino, Italia, Galles e Norvegia. Tutti gli incontri sono programmati in contemporanea alle 11 nei tre giorni di gara. Ogggi il debutto, per poi tornare in campo venerdì e lunedì della prossima settimana. I biancazzurrini di Bonesso sono attesi all’esordio dalla partita più emozionante e probabilmente complicata, vale a dire quella contro i coetanei dell’Italia (appuntamento sul campo di Acquaviva). mentre alla stessa ora, ma a Montecchio, saranno tutti da seguire i novanta minuti tra Galles e Norvegia. Venerdì, poi, sarà l’Italia a sfidare il Galles (a Montecchio), mentre ai giovani titani spetterà il match contro la Norvegia (ad Acquaviva). Ultimo giro di giostra lunedì della prossima settimana quando San Marino se la vedrà con il Galles (sempre sul campo di Acquaviva) e l’Italia con la Norvegia a Montecchio. Appuntamento per gli appassionati alle 11, senza bisogno di acquistare il biglietto di ingresso allo stadio. Tutti gli incontri di San Marino saranno trasmessi in diretta streaming gratuita su Titani.tv a partire da oggi e le azioni salienti dei tre impegni dei titani. Per questi tre appuntamenti di respiro internazionale il commissario tecnico dei biancazzurri Loris Bonesso ha convocato 20 giocatori. I convocati. Portieri: Alessandro Cenci (2008 San Marino Academy), Achille Conti (2008 San Marino Academy). Difensori: Alex Colombini (2008 Academy), Federico Guidi (2008 Academy), Gabriele Montali (2008 Academy), Edoardo Pala (2009 Academy), Matteo Sammaritani (2009 Rimini), Michele Stefani (2009 Academy), Filippo Terni (2009 Cesena), Centrocampisti: Leone Arlotti (2008 Rimini), Francesco Bucchi (2009 Rimini), Cristian Meloni (2008 Academy), Nicola Molinari (2008 Academy), Luca Pennacchini (2008 Academy), Marco Zavoli (2008 Academy). Attaccanti: Alessandro Baldazzi (2008 Academy), Lorenzo Canarezza (2008 Academy), Samuele De Biagi (2008 Academy), Giacomo Grandoni (2008 Academy), Simone Tamagnini (2008 Academy).