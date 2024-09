Europei. San Marino U21, Ciacci non basta. La Turchia dilaga con sei reti

Finisce con 6 gol della Turchia allo Stadium, ma per la Nazionale Under 21 di San Marino sarà comunque una serata da ricordare quella di martedì, nella gara di qualificazione ai prossimi campionati europei. A novembre, infatti, sarebbero stati 7 anni dall’ultimo gol della formazione biancazzurra in una gara ufficiale. A spezzare quel digiuno ci ha pensato un esordiente, Mattia Ciacci, il cui nome è risuonato molte volte l’altra sera dagli altoparlanti dello Stadium, al minuto 16’ della sfida contro i turchi, accompagnato dalle grida entusiastiche degli spettatori presenti in tribuna. Di ruolo difensore Ciacci, bomber per una sera. Come detto, una delle novità di formazione del commissario tecnico Matteo Cecchetti, rispetto alla gara contro l’Italia di qualche giorno prima, è proprio la presenza di Ciacci al centro della difesa, laddove giovedì agiva Matteoni, poi squalificato. L’altra è Casadei per Giocondi, volato in Moldavia con la Nazionale maggiore per l’amichevole post Liechtenstein. In fascia, a destra, c’è Guidi, mentre Tomassini scala nuovamente in difesa. Il 2006 Riccardi è confermato sulla fascia mancina. In panchina tra gli altri c’è Pierini, alla prima convocazione ufficiale.

A dispetto di una classifica che non ha più nulla di concreto da offrirle, la Turchia dimostra fin da subito di avere intenzioni serie. Tanto che dopo 14 minuti gli ospiti sono già avanti di due gol e ci pensa sempre Elmaz a fare malissimo, la prima volta dal dischetto e la seconda con un destro che non lascia scampo ad Amici. Poi, come già raccontato, il gol di Ciacci a dimostrare che l’Under 21 del Titano c’è, non ha mollato. La Turchia, però, ritorna in vantaggio passata la mezz’ora. Sempre dal dischetto. E questa volta a metterci la firma è Burcu. Prima del gol del 4-1 di Canak e quello successivo, a un soffio dall’intervallo, griffato Ince. Risultato ingeneroso per i biancazzurrini. Ma anche nella ripresa la Turchia non è sazia, spinge sull’acceleratore. La formazione del ct Cecchetti tiene però bene il campo. I turchi sbattono su pali e traverse e il gol che mette definitivamente la parola fine sul match lo segna, a tempo scaduto, Ortakaya. Tra un mese l’ultimo impegno di qualificazione. Sarà nuovamente lo Stadium, il prossimo 15 ottobre, ad ospitare la sfida fra i giovani titani e la Lettonia.