Evento Applausi ai magnifici sette di Ponsacco

Il sogno di sette ragazzi di provincia, arrivati a giocare in serie A, incarna il desiderio di tantissimi giovani cresciuti tirando calci a un pallone nel campo di calcio vicino casa. Ponsacco rende omaggio ai suoi magnifici sette, a coloro che da Ponsacco hanno saputo conquistarsi quel sogno e farlo diventare realtà. Ieri mattina le porte dello stadio comunale si sono aperte per la presentazione della nuova tribuna centrale coperta e per ammirare i ritratti del progetto "Calcio ad arte", realizzato nel muro interno di quello che un tempo era il vecchio campo sportivo. Una festa per i tanti appassionati di sport e non solo. "Lo spettatore, l’appassionato, il tifoso che oggi entra nello stadio – spiega il critico Ilario Luperini nella sua descrizione – è accolto da queste figure, raccolte in altrettante nicchie, che, richiamando alla memoria la ricchezza dei vivai calcistici locali, rimanda a un’immagine del calcio buono dove la tecnica individuale, la genialità e i tratti essenziali della personalità avevano la preminenza sugli stratagemmi tattici che oggi condizionano non sempre positivamente lo spettacolo calcistico. Caratteri che sono magistralmente raffigurati da Gabriele Novelli, uno dei ritrattisti più raffinati dei nostri tempi".

I murales realizzati da Novelli per la regia dell’architetto Alberto Bartalini ritraggono: Lando Macchi, Luciano Chiarugi, Claudio Piccinetti, Emiliano Macchi, Leonardo Menichini, Adriano Lombardi e Simone Iacoponi. "Ritratti del fisico e dell’anima, colti nell’immediatezza dell’attimo che diviene, proprio per merito di quelle modalità pittoriche, proiezione verso l’eternità – continua Luperini –. Un fondo privo di dettagli, costruito solo attraverso le armonie dei colori. In questi ritratti c’è qualcosa in più. Il fondo non è indistinto, ma si anima delle figure dei calciatori colti nella posizione simbolo del loro più significativo gesto calcistico. Dunque, non le stereotipate Figurine Panini, ma ritratti di uomini veri, nella concretezza del loro essere persone, prima che importanti personaggi del calcio nostrano". Un modo per fissare nell’eternità dell’immagine nomi e gesta sportive di quei Ponsacchini che hanno contribuito a scrivere la storia del calcio locale e nazionale. Protagonisti di una sorta di record che vede l’arrivo in serie A di ben sette giocatori in pochi decenni. Grande attesa anche l’inaugurazione della nuova tribuna, un intervento reso necessario per sostituire la precedente non più in linea con gli attuali standard di sicurezza. Un’opera di 990 mila euro.

"L’abbiamo pensata affinché fosse all’altezza dei meriti sportivi della nostra città – hanno detto dall’amministrazione comunale –. Una struttura leggera e moderna, una tribuna libera sul davanti, senza pilastri, dotata di postazioni per la stampa e sedute comode e … rigorosamente rossoblù". Lavori che hanno creato qualche disagio e più di qualche polemica nella stagione calcistica che si è appena conclusa.