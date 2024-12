EX AMARANTO. Semplici e Bressan insieme alla Samp

Due punti nelle ultime cinque giornate, quindicesimo posto in classifica, lontano dalle posizioni che contano per tornare in serie A. Ecco cosa ha portato la Sampdoria ad esonerare, dopo Andrea Pirlo, anche Andrea Sottil. La scelta dei blucerchiati è ricaduta su Leonardo Semplici, fermo dal giugno 2023 dopo l’esperienza con lo Spezia. Semplici riparte dalla Sampdoria con altri due ex amaranto. Insieme al tecnico ecco il preparatore Yuri Fabbrizzi, con Semplici ad Arezzo, e come preparatore dei portieri Walter Bressan, reduce da sei anni in forza al Cagliari da cui si è congedato lo scorso giugno. Sabato l’esordio alle 17.15 in casa contro nel derby contro lo Spezia.