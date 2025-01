Ex bianconeri. Manninger-Jarolim. Un ritorno pieno di grandi emozioni

Dopo aver assistito insieme a Beretta, Ficagna e Galloppa a Siena-Ghiviborgo, Alex Manninger è stato ospite del Siena Club Fedelissimi con l’ex compagno Jarolim. "Sono nel posto in cui ho lasciato il cuore – ha detto l’ex portiere austriaco nelle parole riprese dal Fol -. Mi fa tanto piacere vedere la città, i tifosi, la nuova sede del club. Spero di tornare presto per festeggiare qualche buon risultato. La Robur merita almeno una categoria più alta, ma secondo me la B non è impossibile". Manninger, finita la carriera, si è voluto staccare dal calcio, dedicandosi alla famiglia e alla sua vecchia passione. "Ho fatto il falegname prima del calciatore, e quando ho smesso ho ripreso quella strada. Però il calcio ti dà qualcosa in più, e dopo che resti fuori per tre-quattro anni senti che quel qualcosa ti manca", sottolinea l’ex bianconero, facendo immaginare un rientro nello sport che ama. "Un ritorno al Siena? Volentieri, almeno sarei più spesso qui".