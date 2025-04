Fabio Caserta prepara il Catanzaro per la sfida insidiosa contro la Carrarese

Il tecnico delle Aquile Fabio Caserta (nella foto) è consapevole che la trasferta di Carrara nasconde diverse insidie per il suo Catanzaro. "La Carrarese si gioca la salvezza ed avrà una fame e delle motivazioni altissime ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi e dobbiamo dimostrare di meritarceli. Non dobbiamo fare paragoni con la gara dell’andata perché eravamo solo alla quarta giornata ed entrambe le squadre erano un cantiere aperto. Anche loro si stavano adattando alla Serie B. Ora si affronteranno due squadre diverse. A Calabro devo fare i complimenti perché sta facendo un grande lavoro. La Carrarese ha idee chiare, principi di gioco ben definiti. Sarà una partita complicata anche dal punto di vista tattico, non solo fisico. Sappiamo che loro in casa sono fortissimi, quasi come noi al Ceravolo, ma questo deve motivarci ancora di più". L’allenatore giallorosso dovrà fare i conti con diverse assenze ma non cerca alibi. "So che posso contare su un gruppo unito, serio, con un grande senso del dovere. Ci alleniamo bene, prepariamo ogni partita con la massima cura. Non considero questo un momento di flessione. Abbiamo vinto quattro delle ultime sette partite, ne abbiamo pareggiata una, giocando sempre alla pari".

L’Azzurro: “Rigor mortis“ è il titolo del numero 58 della fanzine online dedicata alla Carrarese consultabile gratuitamente direttamente da pc, tablet e smartphone sulle pagine Facebook ed Instagram del periodico digitale patrocinato dal Comune di Carrara e che ormai è diventato un appuntamento fisso durante le gare casalinghe della squadra di mister Calabro. All’interno delle otto pagine sarà possibile trovare commenti e foto dell’ultima gara in casa del Cittadella, l’analisi del prossimo avversario ossia il Catanzaro, numeri e statistiche del percorso della Carrarese sino a questo punto della stagione e tanto altro, compresa la ricetta carrarina del giorno di Anna Viti nonché notizie di cronaca cittadina. Gianluca Bondielli