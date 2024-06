Faccia a faccia. Oggi incontro di Millenovecentoquattro. A palazzo Patrizi si parlerà dello stadio

Si svolgerà questo pomeriggio, alle 17,30, a palazzo Patrizi (via di Città, 75, Siena), l’incontro ‘Si come stadio-Il futuro del Rastrello’, organizzato da Millenovecentoquattro. "Altra promessa mantenuta, altra attività effettuata – spiega l’Associazione di tifosi –. Millenovecentoquattro vuole parlare de far parlare di questioni che rappresentano la base di una sostenibilità sportiva nel lungo periodo. Con questo incontro pubblico speriamo di avviare un dibattito che porti a soluzioni concrete e definitive sulla tematica stadio (e non solo)".

All’incontro parteciperanno il vicesindaco Michele Capitani e l’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva, Lorenzo Loré "che hanno accettato di illustrare nel corso dell’evento lo stato dell’arte dell’azione municipale per restituire al Siena la propria ‘casa’". I tre relatori dell’incontro saranno l’architetto Gianni e l’ingegnere Andrea Pannini, che affronteranno temi passati, presenti e futuribili che gravitano sull’area urbana stadio-fortezza e il professor Giovanni Mazzini che illustrerà invece come, extra moenia, si sia affrontato il tema della carenza di infrastrutture e come si siano ottenuti risultati con l’azione comune di tifosi, istituzioni e impresa.

L’incontro di questo pomeriggio arriva a pochi giorni di distanza da quello che si terrà a Palazzo pubblico venerdì tra la stessa amministrazione e i vertici societari della Robur, in primis il presidente bianconero Simone Giacomini, proprio per affrontare l’argomento Franchi-Bertoni. Diverse le tematiche sul tavolo, a partire dalla modalità di assegnazione delle due strutture, per le quali il Comune ha stanziato un investimento di 350mila euro, al Siena Fc.