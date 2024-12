Fano Accordo fatto con il S.Orso per il futuro

Manca solo l’ufficialità, ma ormai l’accordo tra il Fano Calcio e l’Asd Sant’Orso è cosa fatta, per cui dalla prossima stagione i granata fanesi potranno chiedere l’iscrizione al campionato di Promozione sempre che il Sant’Orso quest’anno riesca a mantenere la categoria. Il Consorzio Fano Sport, sia attraverso l’assemblea dei soci, sia con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al presidente Paolo Petrucci di chiudere la trattativa una volta limati tutti i dettagli dell’accordo. La firma definitiva, comunque, dovrebbe essere rimandata all’inizio del nuovo anno. "Credo che sia un’ottima operazione – ha commentato il presidente Paolo Petrucci – anche perché così facendo accontentiamo anche le esigenze del Sant’Orso che potrà avere una amministrazione della società più gestibile". L’accordo con il Sant’Orso, di fatto, mette in questo momento la parola fine su eventuali trattative che potrebbero riguardare l’Alma Juventus Fano. Trattative dirette del presidente Salvatore Guida non ce ne sono state da parte del Consorzio, anche se non si può escludere che la situazione possa mutare in futuro. Per adesso, insomma, si lavora per creare una nuova e solida società che dalla prossima stagione punti a categorie più adeguate al rango della città di Fano. Senza dimenticare che il Consorzio sarà impegnato a sostenere anche altre realtà sportive

s. c.