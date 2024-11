Fano calcio: il rientro dopo la morte del dottor Pierobon. Sanchioni torna a casa. E’ lui il nuovo medico

Sarà il dottor Augusto Sanchioni a raccogliere l’eredità medica ma soprattutto storica e morale del dottor Manlio Pierboni in seno al Fano Calcio. La società del presidente Giovanni Mei ha infatti ufficializzato che accanto all’osteopata e massaggiatore Edmondo Della Santa e al fisioterapista e massaggiatore Matteo Prosperi ci sarà la preziosa consulenza del dottor Sanchioni che ritorna così a Fano dopo la parentesi alla Vis Pesaro che ha dovuto abbandonare a causa di una malattia. "La disponibilità del dottor Sanchioni – ci ha detto il presidente Mei – colma una delle nostre lacune che si erano ampliate per l’assenza del dottor Manlio Pierboni negli ultimi tempi (Pierboni poi è scomparso l’8 novembre scorso). Averlo con noi nuovamente è una grossa soddisfazione umana e professionale, grazie anche alla lunga esperienza in medicina sportiva che il dottor Sanchioni ha già accumulato in tutti questi anni. In poco tempo ci ha già pianificato le cose e anche da questo punto di vista è eccezionale".

Il saluto di "bentornato a casa" è stato fatto anche dal direttore sportivo Roberto Canestrari che ha rilevato come sia fondamentale avere un medico che conosce bene già la realtà fanese e che è in grado di raccogliere l’eredità lasciata da Manlio Pierboni. "Pierboni è stato un ortopedico di notevole spessore professionale – ci ha detto il dottor Augusto Sanchioni – e difficilmente sbagliava una diagnosi. Con lui ho avuto la fortuna di condividere ben oltre 15 anni di attività sportiva nello staff medico nell’Alma. Con lui avevamo costruito un bel gruppo, condividevamo diagnosi, trattamento terapeutico, tempi di recupero dei giocatori infortunati. Mai uno screzio, ci divertivamo lavorando. Dopo un breve distacco dalla società per i noti contrasti con la dirigenza, sia da parte di Pierboni che mia, la chiamata del presidente Mei mi ha fatto estremamente piacere e dunque sono pronto a riprendere la collaborazione con il Fano".

Silvano Clappis