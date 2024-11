L’Academy frena ancora. Lumezzane in rimonta

Il ritorno ad Acquaviva non coincide con il ritorno alla vittoria per le ragazze della San Marino Academy. Le titane sbloccano lo scontro diretto con il Lumezzane grazie a Tamburini, al secondo gol consecutivo dopo quello con la Ternana (mentre a Noceto l’attaccante marchigiana era assente), ma la squadra allenata da Nicoletta Mazza riesce a pareggiare i conti nel giro di una decina di minuti con Zappa, per piazzare poi la zampata da tre punti, e della rimonta completata, a partita quasi terminata con la rete di Crotti. Le biancazzurre restano così inchiodate a quota sette in classifica. San Marino Academy: Limardi; Ventura, Gardel (61’ Gallina), Weithofer, Magni; Giuliani, Marchetti, Miotto (89’ D’Aguì); Barbieri, Fancellu (78’ Ciavatta), Tamburini (61’ Crocioni). A disposizione: Montanari, Paini, Gallesio, Galli, Crevacore. All.: Bragantini.

Serie B femminile (11ª giornata): Freedom-Ternana 0-1, Arezzo-Chievo 1-3, Bologna-Pavia 6-0, Genoa-Parma 0-1, Hellas Verona-Brescia 1-2, Orobica Bergamo-Cesena (sospesa), San Marino Academy-Lumezzane 1-2, Vis Mediterranea-Res Roma 0-1.

Classifica: Parma, Ternana 30; Bologna 25; Genoa 24; Chievo, Brescia, Freedom 18; Arezzo 16; Cesena, Lumezzane 15; Res Roma 12; Orobica Bergamo, Pavia 10; Hellas Verona, San Marino Academy 7; Vis Mediterranea 1.