Fano calcio. Mondolfo, cambio di campo: si giocherà al "Mancini»

Sarà una settimana di attente verifiche per mister Luca Spendolini in vista del secondo incontro consecutivo casalingo, che il Fano Calcio dovrà affrontare sabato 16 novembre alle 14,30 contro il Marotta Moroso Mondolfo, il quale per la indisponibilità del proprio campo ha chiesto alla società granata di poter giocare il match di andata al "Mancini" e il ritorno a Marotta. Oltre ai tre assenti, Gueye, Palazzi e D’Anzi, sabato scorso contro il Real Case Bruciate, il tecnico granata ha dovuto far uscire anzitempo Mea (foto), Giovanelli e Niang per affaticamento. Il primo ha riportato un dolore muscolare, mentre Giovanelli e Niang venivano da assenze più o meno lunghe e dunque non erano nelle condizioni di tenere tutti i 90’. Nel finale di partita poi altro cambio forzato con l’uscita del difensore Incerti che ha avvertito un risentimento muscolare. Con l’aiuto dello staff medico (a proposito si è rivisto dopo tanto tempo il dottor Augusto Sanchioni, collaboratore di Manlio Pierboni i cui funerali si sono tenuti ieri a Fossombrone con la partecipazione di una numerosa delegazione del Fano Calcio) mister Spendolini dovrà valutare la truppa. Scontata l’assenza di Gueye, in Senegal per problemi famigliari, sicuro invece il rientro di D’Anzi che aveva ottenuto il permesso di assentarsi dall’ultima gara, rimangono da verificare le condizioni fisiche degli acciaccati Incerti, Mea, Palazzi.

s. c.