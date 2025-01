Fano calcio. Novilara e Real Metauro, che sfide. Allarme rientrato per Apezteguia

Saltata l’amichevole, nel prossimo week end il Fano Calcio osserverà il suo turno di riposo come previsto dal campionato di Terza Categoria. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di giocare un’amichevole per non interrompere il ritmo degli incontri settimanali (in lizza c’erano un paio di società, tra cui la Cagliese) ma alla fine non se ne è fatto nulla per cui mister Spendolini ha programmato l’ultimo allenamento venerdì pomeriggio per poi dare un paio di giorni di libertà a tutto il gruppo. Gruppo che è ritornato ad essere compatto visto che i giocatori più "acciaccati" sono rientrati quasi tutti. L’unica vera apprensione riguarda Alessandro Sabattini che oggi dovrà sottoporsi ad un’ecografia per capire se potrà eventualmente riprendere ad allenarsi da lunedì prossimo, saltando quindi solo la seduta di venerdì. Dovrebbe tornare in gruppo anche Alessandro Ricci che sabato scorso era entrato nella ripesa contro lo Juventu Falconara ma che dopo pochi minuti era uscito per via di un problema muscolare, lasciando tra l’altro il Fano in 10 uomini perché nel frattempo mister Spendolini aveva speso tutti i cambi. Infine allarme rientrato anche per il cubano Joel Apezteguia (foto), i cui esami hanno escluso complicazioni, per cui l’attaccante è felice di continuare a giocare nonostante i suoi 41 anni. Mancano due gare alla fine del girone di andata, gli scontri con Novilara e Real Metauro, le uniche squadre in grado sulla carta di dare del filo da torcere ai granata che puntano a conservare la testa della classifica.

sil. cla.