Fano. Col Real Vallone vittoria a fatica. Spendolini: "Ragazzi emozionati»

Il Fano vince su rigore contro il Real Vallone Senigallia e mantiene così la testa del girone B di Terza categoria. Una vittoria un po’ sudata per i ragazzi di mister Spendolini e risolta grazie al penalty trasformato nella ripresa da Nicola Palazzi solo perché la squadra fanese ha sbagliato tantissime occasioni sotto porta. Agli errori dei fanesi si sono poi aggiunte le parate di Filippo Durazzi, il quale si è esaltato di fronte agli attaccanti granata. Una maggiore attenzione unita ad una buona dose di cinismo, a questo punto, non farebbe male al Fano se vorrà evitare di trovarsi in difficoltà contro squadre un po’ meglio attrezzate che sanno anche chiudersi dietro, come ha fatto per quasi tutta la partita il Real Vallone. Il tema è stato sviscerato ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti da parte del tecnico fanese. "È chiaro che dobbiamo lavorare ancora su certi meccanismo – ha detto mister Luca Spendolini – perché sabato scorso ho visto spunti che mi serviranno per poter migliorare l’atteggiamento della squadra".

La ripresa televisiva della gara effettuata da Lorenzo Piccioli consentirà all’allenatore di mettere in evidenza alcuni dettagli che dovranno essere migliorati. "Ci sono alcune cose che si possono migliorare – ha ribadito mister Spendolini – come qualche errore difensivo o come la finalizzazione delle azioni. C’è da tener conto che quando giochiamo in casa di fronte a 400, 500 spettatori alcuni ragazzi fanno un po’ fatica perché non ci sono abituati. E anche questo è un aspetto da considerare che dobbiamo eliminare. Per la prossima gara avrò alcuni rientri importanti". Il riferimento, in particolare, è al ritorno di Fabio Bianchi che potrà sicuramente dare una mano al centrocampo. L’ex Vis Pesaro e Alma è rimasto fuori nelle ultime settimane per via di problemi muscolari, ma questa settimana dovrebbe rientrare col gruppo. Fano-Real Porto Senigallia è stata anticipata a venerdì 1° novembre e si dovrebbe giocare allo stadio "Goffredo Bianchelli" alle 16.

s. c.