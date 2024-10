Fano, fine della illusione. Respinto il ricorso di Jesi

Iniziato il conto alla rovescia per il debutto del Fano Calcio, la società di calcio costituita tre mesi fa dal Consorzio Fano Sport per ridare alla città di Fano una squadra dopo l’allontanamento dell’Alma Juventus finita nelle mani del presidente Salvatore Guida da parte dell’Amministrazione comunale per inadempienze economiche. Il match d’esordio nel campionato di Terza Categoria è fissato per sabato alle 15 al "Comunale Olimpia" di Monte Porzio contro la Virtus Castelvecchio 1984. Non poteva, dunque, mancare il saluto degli amministratori fanesi per questa nuova avventura che sta per cominciare e che si spera possa portare il Fano al più presto nelle categorie più confacenti al suo rango e alla sua ultracentenaria storia. Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore allo sport Alberto Santorelli hanno quindi voluto mandare al presidente del Club Giovanni Mei, a tutti i suoi collaboratori, all’allenatore Luca Spendolini e al suo staff e naturalmente a tutti i giocatori il loro indirizzo di saluto. "Con l’inizio di una nuova stagione calcistica, desideriamo rivolgere un caloroso augurio al Fano Calcio, simbolo di passione e orgoglio per la nostra città. Questo non è solo l’inizio di un campionato, – scrivono il sindaco Serfilippi e l’assessore Santorelli (foto) – ma l’inizio di una nuova fase per il calcio a Fano, in cui la nostra squadra si prepara a portare avanti una tradizione fatta di impegno, sacrificio e amore per lo sport. Sarà un’opportunità per dimostrare il valore e la determinazione che contraddistinguono i nostri colori. Il sostegno dei tifosi, vero cuore pulsante della squadra, sarà fondamentale per spingere il Fano Calcio verso questa rinascita. Insieme, con grinta e dedizione, siamo certi che la squadra saprà scrivere una nuovo percorso del calcio a Fano. Forza Fano, questo è l’inizio di una nuova storia". Certamente fa un po’ strano vedere la squadra che punta a rappresentare tutta la città partire dall’ultimo gradino del calcio italiano quando altre formazioni dei vari quartieri cittadini militano in categorie superiori, ma il voler partire da basso vuole essere un segnale importante di rinascita e rigenerazione del calcio fanese che ha visto la sua massima espressione, l’Alma Juventus, gestita da imprenditori non del posto.

Alma. Ieri a Roma la Corte d’Appello della Figc ha discusso il ricorso presentato dalla Jesina contro la decisione del Comitato regionale marchigiano di ammettere l’Alma al campionato di Eccellenza. La Corte d’appello ha respinto il ricorso di Jesi e tutto resta come allo stato attuale. La Jesina non libererà un posto in Promozione salendo in Eccellenza e per il Fano nato dal Consorzio svaniscono le ultime, residue, speranze di evitare la Terza categoria ripartendo dalla Promozione in virtù di storia e città.

s. c.