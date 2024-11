Fano, la firma di Gueye: "Segno e sogno in grande"

Grazie alla quinta vittoria consecutiva in cinque gare il Fano Calcio mantiene da solo la vetta della classifica, insidiato solo dal Real Metauro 2018 con 12 punti, ma con una gara in meno, avendo già effettuato il suo turno di riposo. Anche l’ultimo ostacolo sulla strada dei ragazzi di mister Spendolini, il Real Porto Senigallia, è stato superato con brillantezza nonostante qualche preoccupazione della vigilia. È stato infatti Aliou Gueye, attaccante senegalese di 28 anni, giramondo nella squadre della nostra provincia con qualche esperienza anche in Prima Categoria, a togliere le castagne dal fuoco per i granata fanese grazie alla sua prima doppietta in questo campionato. Gueye è stato temerario in occasione della prima rete in apertura del match, con una semi-rovesciata dalla grande distanza che ha avuto una parabola incredibile tanto da finire alle spalle del portiere Conti e cinico nel raddoppio a pochi secondo dall’intervallo, quando ha approfittato di una palla vagante in area senigalliese per avventarsi e spingerla in rete. "Sono molto felice di stare in questo gruppo – ha detto il centravanti –. Contro il Real Porto sono ovviamente contento di aver segnato una doppietta ma soprattutto il mio obiettivo principale è far sì che la squadra giochi bene, come ci dice sempre il mister, e poi quello di riuscire a vincere tutta le partite che ancora abbiamo davanti". Il Fano ci sta provando, ma con il passare delle giornate sarà sempre più difficile vincere tutte le gare perché gli avversari iniziano a prendere le contromisure. Il Real Porto, ad esempio, è riuscito a limitare di molto il raggio di azione di Omiccioli in regia, ma per fortuna ci hanno pensato Gueye e Palazzi a risolvere questa volta la faccenda.

