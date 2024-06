Fano, Manuelli lascia l’Accademia granata: "Divergenze con Russo e grande delusione"

Omar Manuelli lascia l’Accademia Granata, la scuola di calcio che fino a un paio di mesi fa costituiva il settore giovanile dell’Alma Juventus Fano. L’ex responsabile dell’area tecnica del Fano, al termine del campionato, era praticamente rientrato nell’Accademia Granata che nel frattempo per un mancato accordo tra il proprietario, l’ex presidente dell’Alma Mario Russo, e l’attuale patron dei granata Salvatore Guida si era sganciata dall’orbita del Fano. Tanto è vero che lo stesso Guida, nella conferenza di fine campionato aveva annunciato tra i nuovi programmi la costituzione di un proprio settore giovanile dell’Alma a partire dai Pulcini fino alla prima squadra. "Con grande dispiacere e delusione – scrive Omar Manuelli sul sito della scuola calcio – comunico oggi che il sottoscritto non farà più parte dell’Accademia Granata e non sarò più il responsabile della scuola calcio per divergenze societarie e di vedute organizzative con il presidente Russo e il suo braccio destro Franco Pantaleoni che da oggi sarà il nuovo referente. È stato un anno bellissimo, difficilissimo e impegnativo, ma credo che in mezzo a mille difficoltà sia stata un annata proficua e costruttiva per tutti ragazzi e tecnici. Ringrazio tutte le famiglie che mi hanno sostenuto e aiutato nel percorso. Comunque per qualsiasi delucidazione personale sono sempre a disposizione di tutti".

Le motivazioni vanno ricercate molto probabilmente nel fatto che lo stesso Omar Manuelli insieme ad alcuni altri collaboratori aveva avanzato tempo addietro al presidente Russo una proposta economica per rilevare l’Accademia Granata e portarla nelle mani di soggetti fanesi. Un’operazione che mirava ad un gestione diretta della scuola con la prospettiva di continuare magari la collaborazione con le diverse società di Fano e del territorio. A fronte di una mancata accettazione da parte del presidente Russo, Omar Manuelli ha preferito dimettersi da ogni incarico e abbandonare l’Accademia Granata. Resta comunque davvero difficile capire con quale finalità l’imprenditore casertano si ostini a mantenere a Fano una scuola calcio oggi ormai sganciata da qualsiasi rapporto di collaborazione con le società maggiorenti, perdendo così quell’"appeal" tra i bambini che un giorno sognano di giocare in prima squadra.

Mercato. Se qualcosa si muove nel mercato in entrata, con la firma delle liberatorie e la scadenza del 30 giugno, tutti i giocatori granata sono liberi di accasarsi altrove. Qualcuno, per la verità, è stato contattato dal presidente Guida per rimanere anche la prossima stagione, ma altri stanno già trattando informalmente con altre squdre. Il difensore Mancini è conteso da Avellino e Juve Stabia, mentre Zanni è ad un passo dall’accasarsi con la Civitanovese, neopromossa in Serie D.

sil. cla.